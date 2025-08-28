Christopheris Nkunku keliasi į „AC Milan“ – sandoris su „Chelsea“ pasiekė finišo tiesiąją

Šiuo metu Italijos klubas ir Londono „Chelsea“ rengia dokumentus, kad perėjimas taptų oficialiu. Teigiama, jog sandorio suma sieks apie 35 milijonus eurų su priedais.
Pranešama, jog C. Nkunku vakar sutiko su penkerių metų kontrakto sąlygomis ir artimiausiomis dienomis bus oficialiai pristatytas nauju „AC Milan“ žaidėju. Sutarties detalėse numatyta ir galimybė pirkėjams dalį sumos sumokėti etapais, priklausomai nuo žaidėjo rezultatų.
Prancūzas į „San Siro“ atvyksta po dviejų sezonų Londone, kur „Chelsea“ gretose sužaidė 62 oficialias rungtynes, pelnė 18 įvarčių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Nors C. Nkunku Anglijoje dažnai kankino traumos, „AC Milan“ tikisi, kad naujas startas Italijos „Serie A“ leis žaidėjui atsiskleisti ir tapti svarbia komandos dalimi.
Tuo tarpu „Chelsea“ šis pardavimas gali atverti galimybes nebijant finansinių taisyklių tęsti savo darbą rinkoje. Manoma, jog klubas gali bandyti įsigyti „Manchester United“ atstovą Alejandro Garnacho.
