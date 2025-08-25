Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Inter“ sezono starte „Serie A“ lygoje sutriuškino Gineičio „Torino“

2025-08-25 23:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 23:37

Milano „Inter“ Italijos „Serie A“ lygos pirmose sezono rungtynėse 5:0 sutriuškino Gvido Gineičio atstovaujamą „Torino“.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Milano „Inter" Italijos „Serie A" lygos pirmose sezono rungtynėse 5:0 sutriuškino Gvido Gineičio atstovaujamą „Torino".

0

Alessandro Bastoni rungtynių pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0. Marcusas Thuramas tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.

Antrojo kėlinio pradžioje varžovų klaida pasinaudojęs Lautaro Martinezas pasiuntė kamuolį į vartus ir dar labiau padidino pranašumą 3:0. M. Thuramas sužaidus valandą antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0. Ange-Yoan Bonny taip pat pridėjo savo įvartį šiose rungtynėse ir rezultatas tapo net 5:0.

Lietuvos rinktinės futbolininkas Gvidas Gineitis šį susitikimą pradėjo startinėje sudėtyje ir žaidė visas 90 minučių.

„Inter“ kitas rungtynes žais rugpjūčio 31-ąją dieną, kai „Serie A“ lygoje susitiks su „Udinese“. Tuo tarpu „Torino“ tą pačią dieną stos į kovą su „Fiorentina“.

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

#

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T

