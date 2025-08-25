„Inter“ sezono starte „Serie A“ lygoje sutriuškino Gineičio „Torino“

Alessandro Bastoni rungtynių pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0. Marcusas Thuramas tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
Antrojo kėlinio pradžioje varžovų klaida pasinaudojęs Lautaro Martinezas pasiuntė kamuolį į vartus ir dar labiau padidino pranašumą 3:0. M. Thuramas sužaidus valandą antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0. Ange-Yoan Bonny taip pat pridėjo savo įvartį šiose rungtynėse ir rezultatas tapo net 5:0.
Lietuvos rinktinės futbolininkas Gvidas Gineitis šį susitikimą pradėjo startinėje sudėtyje ir žaidė visas 90 minučių.
„Inter“ kitas rungtynes žais rugpjūčio 31-ąją dieną, kai „Serie A“ lygoje susitiks su „Udinese“. Tuo tarpu „Torino“ tą pačią dieną stos į kovą su „Fiorentina“.
