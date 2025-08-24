„Juventus“ Italijos čempionate startavo su pergale prieš „Parmą“ žaisdami mažumoje

Pirmajame ture „Juventus“ namuose 2:0 nugalėjo „Parma“ komandą.
Visas rungtynes turėtą iniciatyvą įvarčiu 59-ąją minutę pavertė Jonathanas Davidas. Jis laiku pakišo koją po puikaus Kenano Yildizo skersuoto kamuolio.
Rungtynių pabaiga „Juventus“ galėjo ir apkarsti. 83-ąją minutę juos dešimtyje paliko raudoną kortelę užsidirbęs Andrea Cambiaso.
Visgi, iškart po šio epizodo jei surengė greitą išpuolį, kurio smaigalyje atsidūrė ir įvartį pelnė po keitimo į aikštę žengęs Dušanas Vlahovičius.
Per likusią rungtynių dalį niekas nebepasikeitė ir „Juventus“ šventė pergalę.
