  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A"

„Juventus“ Italijos čempionate startavo su pergale prieš „Parmą“ žaisdami mažumoje

2025-08-24 23:40
2025-08-24 23:40

Italijos čempionatą pergalingai pradėjo Turino „Juventus“.

Jonathanas Davidas | Scanpix nuotr.

Italijos čempionatą pergalingai pradėjo Turino „Juventus“.

0

Pirmajame ture „Juventus“ namuose 2:0 nugalėjo „Parma“ komandą.

Visas rungtynes turėtą iniciatyvą įvarčiu 59-ąją minutę pavertė Jonathanas Davidas. Jis laiku pakišo koją po puikaus Kenano Yildizo skersuoto kamuolio.

Rungtynių pabaiga „Juventus“ galėjo ir apkarsti. 83-ąją minutę juos dešimtyje paliko raudoną kortelę užsidirbęs Andrea Cambiaso.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, iškart po šio epizodo jei surengė greitą išpuolį, kurio smaigalyje atsidūrė ir įvartį pelnė po keitimo į aikštę žengęs Dušanas Vlahovičius.

Per likusią rungtynių dalį niekas nebepasikeitė ir „Juventus“ šventė pergalę.

