Prancūzai pasirengimą EČ baigė pergale prieš graikus

Po pertraukos iniciatyvą perėmę prancūzai iškovojo pergalę 92:77 (17:20, 26:29, 28:12, 21:16).
Prancūzijos komanda pasirengimo ciklą baigė be pralaimėjimų, o graikai užfiksavo keturis laimėjimus ir tris nesėkmes.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Theo Maledonas, pelnęs 16 taškų. Guerschonas Yabusele pridėjo 14, Zaccharie Risacheras – 12.
Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco per 20 minučių įmetė 4 taškus (0/3 dvit., 0/4 trit., 4/4 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, suklydo 3 kartus, prasižengė dukart ir surinko 2 naudingumo balus.
Graikijos rinktinėje išsiskyrė Giannis Antetokounmpo su 20 taškų.
Europos čempionate Graikija žais C grupėje su Kipru, Italija, Sakartvelu, Ispanija ir Bosnija bei Hercegovina. Prancūzija D grupėje susitiks su Islandija, Slovėnija, Lenkija, Belgija ir Izraeliu.
