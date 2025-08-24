Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Prancūzai pasirengimą EČ baigė pergale prieš graikus

2025-08-24 23:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 23:29

Prancūzijos ir Graikijos rinktinės sužaidė paskutines draugiškas rungtynes prieš Europos čempionatą.

Sylvainas Francisco | FIBA nuotr.

Prancūzijos ir Graikijos rinktinės sužaidė paskutines draugiškas rungtynes prieš Europos čempionatą.

REKLAMA
0

Po pertraukos iniciatyvą perėmę prancūzai iškovojo pergalę 92:77 (17:20, 26:29, 28:12, 21:16).

Prancūzijos komanda pasirengimo ciklą baigė be pralaimėjimų, o graikai užfiksavo keturis laimėjimus ir tris nesėkmes.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Theo Maledonas, pelnęs 16 taškų. Guerschonas Yabusele pridėjo 14, Zaccharie Risacheras – 12.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco per 20 minučių įmetė 4 taškus (0/3 dvit., 0/4 trit., 4/4 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, suklydo 3 kartus, prasižengė dukart ir surinko 2 naudingumo balus.

Graikijos rinktinėje išsiskyrė Giannis Antetokounmpo su 20 taškų.

Europos čempionate Graikija žais C grupėje su Kipru, Italija, Sakartvelu, Ispanija ir Bosnija bei Hercegovina. Prancūzija D grupėje susitiks su Islandija, Slovėnija, Lenkija, Belgija ir Izraeliu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų