TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Lietuvos plaukikai – aštunti pasaulio jaunimo čempionato medalių rikiuotėje

2025-08-24 21:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 21:33

Otopenyje (Rumunija) sekmadienį baigėsi Lietuvai labai sėkmingas pasaulio jaunimo plaukimo čempionatas.

Bruce White/LTU Aquatics nuotr. | Organizatorių nuotr.

Otopenyje (Rumunija) sekmadienį baigėsi Lietuvai labai sėkmingas pasaulio jaunimo plaukimo čempionatas.

0

Mūsų šalies sportininkai Otopenyje iškovojo visų spalvų medalius: 2 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos. Smiltė Plytnykaitė triumfavo 100 m plaukime krūtine, o perpus trumpesniame nuotolyje pelnė sidabrą. Tajus Juška nugalėjo 100 m plaukime peteliške, o 100 m plaukime laisvuoju stiliumi pridėjo bronzą.

Lietuva medalių įskaitoje iškovojo aukštą – 8-ą – vietą. Kitos Baltijos šalys čempionatą baigė be medalių, apdovanojimų nelaimėjo ir lenkai. Už mūsiškių liko tokios stiprios plaukimo šalys kaip Australija, Vokietija, Vengrija ir Kanada.

Medalių įskaitoje rimtesnės konkurencijos nesulaukė JAV rinktinė. Amerikiečiai dvigubai aplenkė artimiausius persekiotojus ir iš viso laimėjo 10 aukso, 6 sidabro bei 6 bronzos medalius.

Apdovanojimus iš viso pelnė 25 valstybių atstovai.

