Sylvia Statkevičius finišavo 9-a pasaulio jaunimo plaukimo čempionate ir liko per žingsnį nuo finalo

Lietuvė distanciją įveikė per 2 min. 0.92 sek. ir iki vietos tarp aštuonių greičiausių sportininkių jai pritrūko vos 0.27 sek. Šiuo metu S. Statkevičius yra pirmoji atsarginių sąraše ir galės startuoti finale, jei kuri nors varžovė pasitrauktų.
S. Statkevičius priklausantis Lietuvos rekordas šioje rungtyje siekia 1 min. 59.13 sek.
Kita Lietuvos atstovė Ieva Jurkūnaitė (2.01,76) tarp 73 dalyvių buvo keturiolikta. Atrankoje geriausią rezultatą pasiekė amerikietė Rylee Erisman, nuotolį įveikusi per 1 min. 57.76 sek.
Sekmadienio vakare dėl antrojo apdovanojimo šiame čempionate varžysis Tajus Juška – jis startuos vaikinų 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi finale. Priminsime, kad T. Juška jau pelnė aukso medalį 100 m peteliške rungtyje.
Sportas.lt primena, kad 2 medalius Lietuvai – aukso ir sidabro – šiame čempionate iškovojo Smiltė Plytnykaitė.
