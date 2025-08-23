Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Lietuvos merginų komanda pasaulio jaunimo plaukimo čempionate – 7-a

2025-08-23 21:09 / šaltinis: Sportas.lt
Priešpaskutinę Otopenyje (Rumunija) vykstančio pasaulio jaunimo čempionato dieną į 4 x 100 m laisvu stiliumi Lietuvos merginų komanda (Sylvia Statkevičius, Smiltė Plytnykaitė, Ieva Visockaitė ir Ieva Jurkūnaitė) užėmė septintąją vietą. Finale merginos rungtį įveikė per 3 min. 43,86 sek. Auksą iškovojo pasaulio jaunimo rekordą gerinusios Jungtinių Amerikos Valstijų sportininkės (3 min. 35,53 sek.).

Smiltė Plytnykaitė (Gilad Kavalerchik/World Aquatics nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Šiuo plaukimu sezoną užbaigė S. Plytnykaitė ir I. Visockaitė.

„Po šio čempionato, žinoma, pirmiausia reikia išanalizuoti šiuo varžybų klaidas, po to bus galima padėti visas mintis į šalį ir gerai pailsėti pora savaičių. Sezonas buvo ilgas ir sunkus – ir fiziškai, ir psichologiškai, tačiau daugiau nei trijų savaičių ilsėtis sau neleisiu“, – sakė I. Visockaitė.

„Labai džiaugiuosi šiuo sezonu, tačiau jaučiuosi labai pavargusi. Labai laukiu kelionės namo ir atostogų drauge su šeima. Dabar tikslai būtent tokie: tinkamai pailsėti ir šiek tiek atsipalaiduoti“, – sakė geriausią savo karjeros sezoną plaukusi Smiltė.

S. Statkevičius ir I. Jurkūnaitė plaukimo takelyje dar pasirodys- rytoj jų laukia 200 m laisvu stiliumi rungtis.

„Rytojaus tikslas kuo geriau suplaukti ryte. Noriu baseine palikti viską, ką dar turiu savyje“, – sakė I. Jurkūnaitė.

Šį plaukimo sezoną užbaigė ir Ieva Nainytė. Paskutinę (50 m laisvu stiliumi) distanciją pasaulio jaunimo čempionate kaunietė įveikė per 27,12 sek. ir užėmė 47-ąją vietą.

Rytoj ryte atrankoje startuos I. Jurkūnaitė ir S. Statkevičius (200 m laisvu stiliumi), o Tajus Juška – 100 m laisvu stiliumi finale.

