Lietuvos merginų komanda pasaulio jaunimo plaukimo čempionate – 7-a

Šiuo plaukimu sezoną užbaigė S. Plytnykaitė ir I. Visockaitė.
„Po šio čempionato, žinoma, pirmiausia reikia išanalizuoti šiuo varžybų klaidas, po to bus galima padėti visas mintis į šalį ir gerai pailsėti pora savaičių. Sezonas buvo ilgas ir sunkus – ir fiziškai, ir psichologiškai, tačiau daugiau nei trijų savaičių ilsėtis sau neleisiu“, – sakė I. Visockaitė.
„Labai džiaugiuosi šiuo sezonu, tačiau jaučiuosi labai pavargusi. Labai laukiu kelionės namo ir atostogų drauge su šeima. Dabar tikslai būtent tokie: tinkamai pailsėti ir šiek tiek atsipalaiduoti“, – sakė geriausią savo karjeros sezoną plaukusi Smiltė.
S. Statkevičius ir I. Jurkūnaitė plaukimo takelyje dar pasirodys- rytoj jų laukia 200 m laisvu stiliumi rungtis.
„Rytojaus tikslas kuo geriau suplaukti ryte. Noriu baseine palikti viską, ką dar turiu savyje“, – sakė I. Jurkūnaitė.
Šį plaukimo sezoną užbaigė ir Ieva Nainytė. Paskutinę (50 m laisvu stiliumi) distanciją pasaulio jaunimo čempionate kaunietė įveikė per 27,12 sek. ir užėmė 47-ąją vietą.
Rytoj ryte atrankoje startuos I. Jurkūnaitė ir S. Statkevičius (200 m laisvu stiliumi), o Tajus Juška – 100 m laisvu stiliumi finale.
