Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Tajus Juška – dar viename pasaulio jaunimo čempionato finale

2025-08-23 19:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 19:05

Otopenyje (Rumunija) vykstančiame pasaulio jaunimo čempionate priešpaskutinę varžybų dieną Tajus Juška įplaukė į dar vieną finalą. Šįkart 100 m laisvu stiliumi plaukęs kaunietis pusfinalyje distanciją įveikė per 49,01 sek. ir buvo ketvirtas. Greičiausias pusfinalyje buvo britas Jacobas Millsas (47,74 sek.), antras liko italas Carlosas D’Ambrosio (47,86 sek.).

Tajus Juška | Organizatorių nuotr.

Otopenyje (Rumunija) vykstančiame pasaulio jaunimo čempionate priešpaskutinę varžybų dieną Tajus Juška įplaukė į dar vieną finalą. Šįkart 100 m laisvu stiliumi plaukęs kaunietis pusfinalyje distanciją įveikė per 49,01 sek. ir buvo ketvirtas. Greičiausias pusfinalyje buvo britas Jacobas Millsas (47,74 sek.), antras liko italas Carlosas D’Ambrosio (47,86 sek.).

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį T. Juška tapo pasaulio jaunimo čempionu, kuomet lygių nesurado plaukdamas 100 m peteliške.

„Visai neblogai. Manau, būčiau plaukęs dar geriau, jei būtų pavykę tinkamai atlikti posūkį. Laiku esu visai patenkintas, iš tikrųjų plaukti buvo lengviau nei ryte. Finale žiūrėsim, tikrai konkuruosim su lyderiais“, – sakė kaunietis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų