Tajus Juška – dar viename pasaulio jaunimo čempionato finale

Ketvirtadienį T. Juška tapo pasaulio jaunimo čempionu, kuomet lygių nesurado plaukdamas 100 m peteliške.
„Visai neblogai. Manau, būčiau plaukęs dar geriau, jei būtų pavykę tinkamai atlikti posūkį. Laiku esu visai patenkintas, iš tikrųjų plaukti buvo lengviau nei ryte. Finale žiūrėsim, tikrai konkuruosim su lyderiais“, – sakė kaunietis.
