Lietuvos varžovai pristatė sudėtį Europos čempionato kovoms

Švedijos komanda, kaip ir Lietuva, Vokietija, Suomija, Juodkalnija bei Didžioji Britanija, žais B grupėje. Lietuviai su švedais susitiks rugsėjo 3 dieną paskutinėse grupės rungtynėse.
Švedijos rinktinė:Denzelis Anderssonas, Simonas Birganderas, Tobiasas Borgas, Viktoras Gaddeforsas, Ludvigas Hakansonas, Pelle Larssonas, Mattiasas Markussonas, Barra Njie, Melwinas Pantzaras, Adamas Ramstedtas, Nicholasas Spiresas ir Wilhelmas Falkas.
