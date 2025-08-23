Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos varžovai pristatė sudėtį Europos čempionato kovoms

2025-08-23 19:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 19:04

Švedijos rinktinė paskelbė galutinę sudėtį Europos čempionatui. Į dvyliktuką pateko ir vienintelis NBA žaidėjas – Majamio „Heat“ gynėjas Pelle Larssonas, kuris artėjantį sezoną rungtyniaus kartu su Kasparu Jakučioniu.

Pelle Larssonas | Scanpix nuotr.

Švedijos rinktinė paskelbė galutinę sudėtį Europos čempionatui. Į dvyliktuką pateko ir vienintelis NBA žaidėjas – Majamio „Heat“ gynėjas Pelle Larssonas, kuris artėjantį sezoną rungtyniaus kartu su Kasparu Jakučioniu.

0

Švedijos komanda, kaip ir Lietuva, Vokietija, Suomija, Juodkalnija bei Didžioji Britanija, žais B grupėje. Lietuviai su švedais susitiks rugsėjo 3 dieną paskutinėse grupės rungtynėse.

Švedijos rinktinė:Denzelis Anderssonas, Simonas Birganderas, Tobiasas Borgas, Viktoras Gaddeforsas, Ludvigas Hakansonas, Pelle Larssonas, Mattiasas Markussonas, Barra Njie, Melwinas Pantzaras, Adamas Ramstedtas, Nicholasas Spiresas ir Wilhelmas Falkas.  

