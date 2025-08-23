Herkus Andronatij: „Nežinau, ką padariau blogai“

Ketvirtą pasaulio jaunimo čempionato dieną atrankose iš lietuvių pirma į baseiną šoko Ieva Visockaitė. Kauno plaukimo mokyklos auklėtinė 400 m laisvu stiliumi įveikė per 4 min. 26,87 sek. ir užėmė 27-ąją vietą.
Karjeros rekordą (4 min. 19,84 sek.) Ieva fiksavo balandžio mėn. vykusiame Lietuvos plaukimo čempionate.
200 m krūtine rungtyje atrankoje plaukė Domas Vilimas ir Herkus Andronatij. Domas distanciją įveikė per 2 min. 15,84 sek. ir užėmė 15-ąją vietą. Jo bendražygis Lietuvos rinktinėje H. Andronatij fiksavo 2 min. 16,24 sek. laiką.
„Nežinau, ką padariau blogai. Reikia paanalizuoti plaukimą, išsidėstymą, techniką ir kitus aspektus su treneriu ir žiūrėti, ką galiu patobulinti. Laiku patenkintas nesu, tačiau pabandysiu išsinešti iš šio plaukimo kuo daugiau pamokų, kad kitą kartą pasirodyčiau geriau“, – sakė Herkus.
„Rezultatu nesidžiaugiu, manau, kad plaukiau prastai. Konkrečių priežasčių nežinau, manau, jos dedamosios – užsitęsęs sezonas, jėgų trūkumas. Atrankoje atidaviau visą save. Gaila, kad šiame čempionate nėra pusfinalių, kuriame būčiau turėjęs vietą“, – sakė panevėžietis D. Vilimas.
200 m kompleksiniu būdu atrankoje plaukė kaunietė Ieva Nainytė. Ji nuotolį įveikė per 2 min. 22,52 sek. (naujas karjeros rekordas) ir užėmė 37-ąją vietą.
„Savo pasirodymu atrankose esu patenkinta. Nesitikėjau, kad pavyks pagerinti asmeninį rekordą su tiek mažai pasiruošimo. Pastaruosius mėnesius buvau susikoncentravusi į plaukimą laisvu stiliumi, todėl savo plaukimu džiaugiuosi“, – sakė Ieva.
Šeštadienį atrankose pasirodys Tajus Juška (100 m laisvu stiliumi), Ieva Nainytė (50 m laisvu stiliumi), D. Vilimas ir H. Andronatij (50 m krūtine) ir Lietuvos rinktinės merginų estafetė (4 x 100 m laisvu stiliumi).
