Auksu pasaulio jaunimo plaukimo čempionate pasidabinusi plaukikė Smiltė Plytnykaitė: „Labai savimi didžiuojuosi“

Lietuvė finale distanciją įveikė per 1 min. 06,86 sek., kai jos ankstesnis rekordas šioje rungtyje siekė 1 min. 07,21 sek.
Trečiadienį S. Plytnykaitė taip pat tapo pasaulio jaunimo vicečempione 50 m krūtine distancijoje.
„Labai džiaugiuosi savimi. Tikrai tam dirbau, šiais metais turėjau ilgą sezoną ir tikrai to nusipelniau. Laikas atsipirko, tikrai labai savimi didžiuojuosi, – kalbėjo S. Plytnykaitė. – Labai noriu padėkoti treneriui, kuris tikėjo. Šiandien į startą ėjau su kur kas didesniu jauduliu, bet treneris man vis tiek liepė ir tikėjo manimi, kad aš padarysiu, ką galiu geriausiai. Tikriausiai jis ir bus tas vienintelis žmogus, kuris manimi labiausiai tikėjo prieš šį startą.“
S. Plytnykaitė sakė, kad daug gerų emocijų sukelia ir tai, jog jos triumfą gyvai matė ir ją palaikė šeima.
„Labai svarbu, prieš porą dienų atvažiavo ir tėtis su močiute, jie negalėjo praleisti šių varžybų. Tikrai smagu, kad atvažiavo ir stovi šalia, matau juos prieš startą ir tikrai geriau širdžiai pasidaro, kai šeimos nariai yra čia“, – sakė S. Plytnykaitė.
Plaukikė taip pat palygino 50 ir 100 m krūtine rungtis ir teigė, kad trumpesnė distancija yra psichologiškai lengvesnė: „Tikrai taip. 100 metrų man yra didesnė rungtis, o 50 m – kaip žaidimas.100 metrų distancijoje – kovoji su savimi ir žiūri, kaip gausis“.
Su lyg šiuo laimėjimu Lietuva bendroje medalių įskaitoje pakilo į 6-ąją vietą pasaulyje.
