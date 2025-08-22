Nuostabu: Smiltė Plytnykaitė – pasaulio jaunimo čempionė!

Lietuvė triumfavo 100 metrų plaukimo krūtine finale, jos laikas – 1 min. 06.86 min.
Smilė atrankoje buvo antra (1 min. 08,46 sek.), pusfinalyje – greičiausia (1 min. 07,64 sek.), o finale tik dar padidino tempą ir pagerino rezultatą.
Antrą vietą užėmė vokietė Lena Ludwig (1 min. 07.60 sek.), bronza pasidabino korėjietė Sua Moon (1 min. 07.86 sek.)
Anksčiau čempionate S. Plytnykaitė tapo pasaulio jaunimo vicečempione 50 m krūtine distancijoje.
