Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Nuostabu: Smiltė Plytnykaitė – pasaulio jaunimo čempionė!

2025-08-22 18:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 18:48

Jaunoji Lietuvos plaukikė Smiltė Plytnykaitė tapo pasaulio jaunimo čempione.

Smiltė Plytnykaitė / Bruce White/LTU Aquatics nuotr.

Jaunoji Lietuvos plaukikė Smiltė Plytnykaitė tapo pasaulio jaunimo čempione.

REKLAMA
2

Lietuvė triumfavo 100 metrų plaukimo krūtine finale, jos laikas – 1 min. 06.86 min.

Smilė atrankoje buvo antra (1 min. 08,46 sek.), pusfinalyje – greičiausia (1 min. 07,64 sek.), o finale tik dar padidino tempą ir pagerino rezultatą.

Antrą vietą užėmė vokietė Lena Ludwig (1 min. 07.60 sek.), bronza pasidabino korėjietė Sua Moon (1 min. 07.86 sek.)

Anksčiau čempionate S. Plytnykaitė tapo pasaulio jaunimo vicečempione 50 m krūtine distancijoje.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų