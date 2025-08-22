Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Pasaulio jaunimo plaukimo čempionate – Smiltės Plytnykaitės auksas!

2025-08-22 18:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 18:49

Penktadienį Otopenio (Rumunija) baseine Smiltė Plytnykaitė pasaulio jaunimo plaukimo čempionate 100 metrų krūtine rungtyje pagerino asmeninį rekordą ir iškovojo aukso medalį.

Smiltė Plytnykaitė | „Stop“ kadras

Lietuvė finale distanciją įveikė per 1 min. 06,86 sek. Sidabras atiteko vokietei Lenai Ludwig (1:07,60 sek.), o bronza – Pietų Korėjos atstovei Sua Moon (1:07.86 sek.)

0

Lietuvė finale distanciją įveikė per 1 min. 06,86 sek. Sidabras atiteko vokietei Lenai Ludwig (1:07,60 sek.), o bronza – Pietų Korėjos atstovei Sua Moon (1:07.86 sek.)

Ankstesnis S. Plytnykaitės rekordas šioje rungtyje siekė 1 min. 07,21 sek.

100 m krūtine atrankoje S. Plytnykaitė užėmė antrą vietą (1 min. 08,46 sek.), o pusfinalyje plaukė beveik sekunde greičiau (1 min. 07,64 sek.) ir į finalą pateko pirmu rezultatu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį S. Plytnykaitė tapo pasaulio jaunimo vicečempione 50 m krūtine distancijoje, tuo tarpu ketvirtadienį aukso medalį iškovojo Tajus Juška, kuris triumfavo 100 m plaukimo peteliške rungtyje.

Su šiais trimis laimėjimais Lietuva bendroje medalių įskaitoje pakilo į 6-ąją vietą pasaulyje.

„Labai noriu padėkoti treneriui, kuris tikėjo. Šiandien į startą ėjau su kur kas didesniu jauduliu, bet treneris man vis tiek liepė ir tikėjo manimi, kad aš padarysiu ką galiu geriausiai. Tikriausiai jis ir bus tas vienintelis žmogus, kuris manimi labiausiai tikėjo“, – po 100 m krūtine rungties finalo sakė S. Plytnykaitė.

