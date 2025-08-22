„Glory 103“ svėrimai Roterdame: Jamalas Ben Saddikas ir Levi Rigtersas susikibo prieš svarbią kovą

Svėrimuose kovotojai apsižodžiavo, o tada ir apsistumdė. Apsaugos darbuotojai turėjo skubiai reaguoti į įvykius ir galiausiai išskyrė marokietį su olandu.
Neseniai Antverpeno apeliacinis teismas (Belgija) pranešė, kad J. Ben Saddikui skyrė 40 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, iš kurių 20 mėnesių skirta lygtinai. Nuteisti buvo ir J. Ben Saddiko brolis bei dar vienas bendrininkas. Visi 3 vyrai buvo pripažinti kaltais dėl dokumentų klastojimo ir 1,23 mln. eurų „išplovimo“.
„Beyond Kickboxing“ teigimu, nepaisant laisvės atėmimo bausmės, J. Ben Saddikui kalėjime sėdėti nereikės, jei jis laikysis teismo nurodytų griežtų sąlygų. J. Ben Saddikas galės vaikščioti laisvėje ir tęsti karjerą su sąlyga, kad bus sekamas elektroninėmis priemonėmis, tad jam veikiausiai reikės dėvėti apykoję.
J. Ben Saddikas yra vienas iš nedaugelio kikboksininkų, kuriam profesionalų ringe yra pavykę nugalėti Rico Verhoeveną. Tiesa, vėliau dvi kovas dėl „Glory“ pasaulio čempiono diržo jis tam pačiam R. Verhoevenui pralaimėjo. Tarp J. Ben Saddiko nugalėtų varžovų yra ir kita legenda – Remy Bonjasky.
Vėliau J. Ben Saddiko karjerą pastaruoju metu griovė teisinės problemos. Dar 2021 m. jis buvo areštuotas ir apkaltintas dalyvavimu organizuoto nusikalstamumo struktūrose. 2024 m. Antverpeno teismas (Belgija) kikboksininkui skyrė 40 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir 40 tūkst. eurų baudą už sukčiavimą ir pinigų „plovimą“. Netrukus jis dar buvo apkaltintas tuo, kad neva už sakė laivų pakrovimo ir iškrovimo uoste tvarkytojo pagrobimą. Teigta, kad auka nevykdė įsipareigojimų, susijusių su narkotikų gabenimu. Vėliau J. Ben Saddikas pateikė minėtą apeliaciją.
„Glory 103“ turnyrą šeštadienį nuo 21 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Turnyre vyks ir titulinė kova, kurioje Chico Kwasi gins pusvidutinio svorio kategorijos diržą prieš Mehdi Aitą El Hadją. Taip pat sirgaliai laukia Mory Kromah kovos su Cristianu Ristea. M. Kromah į ringą grįžta po itin įspūdingos pergalės nokautu prieš Bahramą Rajabzadehą.
