Pasaulio jaunimo imtynių čempionate Adriana Danisevičiūtė tęs kovą dėl bronzos

Augustė Gendvilaitė (72 kg) nusileido šių metų Europos U23 imtynių čempionei Kristinai Bratchikovai. Tuo tarpu Adriana Danisevičiūtė (50 kg) nepasipriešino pasaulio U20 ir U23 čempionatų sidabro medalių laimėtojai Audrey Rae Jimenez (0:10).
A. Danisevičiūtės varžovė vėliau prasimušė į finalą, tad lietuvė tęs kovą dėl bronzos. Paguodos turnyre A. Danisevičiūtės lauks kinė Na Hu.
A. Gendvilaitės skriaudikė iškrito ketvirtfinalyje, tuo pačiu užbaigdama ir lietuvės pasirodymą.
Lietuvių rezultatai:
WW – 50 kg 1/8 Fin. Audrey Rae JIMENEZ (USA) – Adriana DANISEVIČIŪTĖ 10:0
WW – 72 kg 1/8 Fin. Augustė GENDVILAITĖ – Kristina BRATCHIKOVA (UWW) 0:10
