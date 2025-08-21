Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pasaulio jaunimo imtynių čempionate Adriana Danisevičiūtė tęs kovą dėl bronzos

2025-08-21 18:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 18:17

Ketvirtadienį mūsų šalies merginos nesėkmingai startavo pasaulio jaunimo čempionato Bulgarijoje aštuntfinaliuose.

Adriana Danisevičiūtė | „Stop“ kadras

Ketvirtadienį mūsų šalies merginos nesėkmingai startavo pasaulio jaunimo čempionato Bulgarijoje aštuntfinaliuose.

0

Augustė Gendvilaitė (72 kg) nusileido šių metų Europos U23 imtynių čempionei Kristinai Bratchikovai. Tuo tarpu Adriana Danisevičiūtė (50 kg) nepasipriešino pasaulio U20 ir U23 čempionatų sidabro medalių laimėtojai Audrey Rae Jimenez (0:10).

A. Danisevičiūtės varžovė vėliau prasimušė į finalą, tad lietuvė tęs kovą dėl bronzos. Paguodos turnyre A. Danisevičiūtės lauks kinė Na Hu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Gendvilaitės skriaudikė iškrito ketvirtfinalyje, tuo pačiu užbaigdama ir lietuvės pasirodymą.

Lietuvių rezultatai:

WW – 50 kg 1/8 Fin. Audrey Rae JIMENEZ (USA) – Adriana DANISEVIČIŪTĖ 10:0

WW – 72 kg 1/8 Fin. Augustė GENDVILAITĖ – Kristina BRATCHIKOVA (UWW) 0:10

