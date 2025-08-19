Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Varvara Kuchar pelnė bronzos medalį Ispanijos dziudo supertaurėje Valensijoje

2025-08-19 18:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 18:56

Valensijoje vyko Ispanijos dziudo supertaurės turnyras, kuriame geriausiai tarp lietuvių pasirodė Varvara Kuchar, iškovojusi bronzą svorio kategorijoje iki 57 kg.

EJU nuotr. | Organizatorių nuotr.

Valensijoje vyko Ispanijos dziudo supertaurės turnyras, kuriame geriausiai tarp lietuvių pasirodė Varvara Kuchar, iškovojusi bronzą svorio kategorijoje iki 57 kg.

V. Kuchar pirmajame rate neturėjo varžovės, antrajame nugalėjo lenkę Kingą Klimczak, ketvirtfinalyje pranoko čekę Marketą Korčakovą, o pusfinalyje nusileido austrei Verenai Hiden. Kovoje dėl bronzos lietuvė įveikė šveicarę Olivią Gertsch.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Miglė Bušauskaitė (iki 52 kg), Marta Navickaitė (iki 70 kg) ir Miglė Dudėnaitė (iki 78 kg) liko per žingsnį nuo medalių. Šios trys lietuvės pralaimėjo mažuosius finalus ir savo svorio kategorijose užėmė 5-ąsias vietas.

Iš likusių Lietuvos kovotojų 7-ą vietą dar užėmė Ugnė Pileckaitė (iki 78 kg). Kiti mūsiškiai į 8-ukus nepateko.

