Varvara Kuchar pelnė bronzos medalį Ispanijos dziudo supertaurėje Valensijoje

V. Kuchar pirmajame rate neturėjo varžovės, antrajame nugalėjo lenkę Kingą Klimczak, ketvirtfinalyje pranoko čekę Marketą Korčakovą, o pusfinalyje nusileido austrei Verenai Hiden. Kovoje dėl bronzos lietuvė įveikė šveicarę Olivią Gertsch.
Miglė Bušauskaitė (iki 52 kg), Marta Navickaitė (iki 70 kg) ir Miglė Dudėnaitė (iki 78 kg) liko per žingsnį nuo medalių. Šios trys lietuvės pralaimėjo mažuosius finalus ir savo svorio kategorijose užėmė 5-ąsias vietas.
Iš likusių Lietuvos kovotojų 7-ą vietą dar užėmė Ugnė Pileckaitė (iki 78 kg). Kiti mūsiškiai į 8-ukus nepateko.
