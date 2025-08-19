Smiltė Plytnykaitė plauks pasaulio jaunimo čempionato finale

Iki šio amerikietės plaukimo S. Plytnykaitė buvo greičiausia pasaulio 18-metė plaukiant 50 m krūtine. Tokia ji tapo liepą Šamorine (Slovakija) Europos jaunimo čempionate, užfiksavusi 30,92 sek. rezultatą ir tapusi Europos čempione.
„Plaukti sekėsi gerai. Manau, atidaviau viską, ką galėjau, tačiau čia yra 50 metrų, taupytis tokioje distancijoje neišeina. Dabar planas eiti ir žiūrėti su treneriu, analizuoti, ką blogai padariau pusfinalyje, kad klaidas ištaisyčiau finale“, – po pusfinalio sakė Smiltė.
50 m krūtine finalas įvyks rytoj – 18.23 val., Smiltės plaukimą stebėti tiesiogiai kviečiame „Eurovision Sport“ platformoje.
