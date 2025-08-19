Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Smiltė Plytnykaitė plauks pasaulio jaunimo čempionato finale

2025-08-19 18:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 18:46

Antru rezultatu (31,11 sek.) 50 m krūtine atranką įveikusi Smiltė Plytnykaitė pusfinalyje plaukė kiek lėčiau – 31,25 sek., tačiau tai nesutrukdė iškovoti pirmąjį pasaulio jaunimo čempionato finalą Lietuvos rinktinei. Vilnietės Otopenio (Rumunija) baseine užfiksuotas rezultatas – penktas pusfinalyje. Pusfinalių nugalėtoja tapo amerikietė Rachel Mcalpin, kuri distanciją nuplaukė per 30,78 sek.

Smiltė Plytnykaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Antru rezultatu (31,11 sek.) 50 m krūtine atranką įveikusi Smiltė Plytnykaitė pusfinalyje plaukė kiek lėčiau – 31,25 sek., tačiau tai nesutrukdė iškovoti pirmąjį pasaulio jaunimo čempionato finalą Lietuvos rinktinei. Vilnietės Otopenio (Rumunija) baseine užfiksuotas rezultatas – penktas pusfinalyje. Pusfinalių nugalėtoja tapo amerikietė Rachel Mcalpin, kuri distanciją nuplaukė per 30,78 sek.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki šio amerikietės plaukimo S. Plytnykaitė buvo greičiausia pasaulio 18-metė plaukiant 50 m krūtine. Tokia ji tapo liepą Šamorine (Slovakija) Europos jaunimo čempionate, užfiksavusi 30,92 sek. rezultatą ir tapusi Europos čempione.

REKLAMA
REKLAMA

„Plaukti sekėsi gerai. Manau, atidaviau viską, ką galėjau, tačiau čia yra 50 metrų, taupytis tokioje distancijoje neišeina. Dabar planas eiti ir žiūrėti su treneriu, analizuoti, ką blogai padariau pusfinalyje, kad klaidas ištaisyčiau finale“, – po pusfinalio sakė Smiltė.

50 m krūtine finalas įvyks rytoj – 18.23 val., Smiltės plaukimą stebėti tiesiogiai kviečiame „Eurovision Sport“ platformoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų