TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Lietuvos merginų komanda „įplaukė“ į pasaulio jaunimo čempionato finalą

2025-08-19 15:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 15:01

Šiandien (antradienį) Rumunijoje, Otopenyje startavusiame pasaulio jaunimo plaukimo čempionate pirmąjį finalą pasiekė moterų 4 x 200 m laisvu stiliumi estafetės komanda, kurios sudėtyje – Ieva Jurkūnaitė, Sylvia Statkevičius, Ieva Visockaitė ir Ieva Nainytė. Lietuvos komanda distanciją nuplaukė per 8 min. 11.24 sek. ir septintu rezultatu pateko į šįvakar vyksiantį finalą.

Sylvia Statkevičius, Ieva Jurkūnaitė, Ieva Nainytė ir Ieva Visockaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Finalas prasidės 19.12 val., o plaukimą stebėti tiesiogiai kviečiame „Eurovision Sport“ platformoje.

Sėkmingai čempionatą pradėjo ir Smiltė Plytnykaitė. Ji 50 m krūtine nuplaukė per 31.11 sek. ir su antru rezultatu pateko į pusfinalį. Iki karjeros rekordo lietuvei trūko tik 0.19 sek. S. Plytnykaitę atrankoje aplenkė vienintelė Ralina Giliazova (30.89).

Vaikinų 100 m plaukimo krūtine atrankoje lietuviai atrankos barjero neįveikė: Herkus Andronatij su nauju Lietuvos jaunių (iki 17 metų) rekordu buvo 25-as (1:02.48), o Domas Vilimas liko 32-as (1:03.37).

