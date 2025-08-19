Lietuvos merginų komanda „įplaukė“ į pasaulio jaunimo čempionato finalą

Finalas prasidės 19.12 val., o plaukimą stebėti tiesiogiai kviečiame „Eurovision Sport“ platformoje.
Sėkmingai čempionatą pradėjo ir Smiltė Plytnykaitė. Ji 50 m krūtine nuplaukė per 31.11 sek. ir su antru rezultatu pateko į pusfinalį. Iki karjeros rekordo lietuvei trūko tik 0.19 sek. S. Plytnykaitę atrankoje aplenkė vienintelė Ralina Giliazova (30.89).
Vaikinų 100 m plaukimo krūtine atrankoje lietuviai atrankos barjero neįveikė: Herkus Andronatij su nauju Lietuvos jaunių (iki 17 metų) rekordu buvo 25-as (1:02.48), o Domas Vilimas liko 32-as (1:03.37).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!