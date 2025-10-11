Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socdemams pritrūko drąsos? Tikimasi, kad durimis trenks pats Žemaitaitis

2025-10-11 21:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 21:11

Ar socdemams pritrūko drąsos? Iki partijos tarybos žadėję radikalius pokyčius koalicijoje, netgi turėdami didžiulį palaikymą, socialdemokratai visgi nusprendė toliau dirbti su Remigijumi Žemaitaičiu. Socdemų partijos taryba nusprendė iš „Nemuno aušros“ atimti kultūros ministeriją, kuriai tinkamo kandidato Žemaitaitis niekaip nesugebėjo surasti. Kai kurie socialdemokratai sako manatys, kad Žemaitaitis greit sureaguos į tokius valdančiosios partijos akibrokštus ir netgi galbūt trenks durimis pats. Pats Žemaitaitis viešai tai vadina koalicijos sutarties sulaužymu.

Ar socdemams pritrūko drąsos? Iki partijos tarybos žadėję radikalius pokyčius koalicijoje, netgi turėdami didžiulį palaikymą, socialdemokratai visgi nusprendė toliau dirbti su Remigijumi Žemaitaičiu. Socdemų partijos taryba nusprendė iš „Nemuno aušros“ atimti kultūros ministeriją, kuriai tinkamo kandidato Žemaitaitis niekaip nesugebėjo surasti. Kai kurie socialdemokratai sako manatys, kad Žemaitaitis greit sureaguos į tokius valdančiosios partijos akibrokštus ir netgi galbūt trenks durimis pats. Pats Žemaitaitis viešai tai vadina koalicijos sutarties sulaužymu.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nesiruošiu mokyti Remigijaus Žemaitaičio ar kelti kokių reikalavimų. Pasakysiu tiesiai ir paprastai. Jeigu tokio pobūdžio incidentas pasikartos nors dar kartą, mūsų sprendimas nepaliks niekam abejonių.

REKLAMA
REKLAMA

Griežtas tonas, tačiau tik prasidėjus socialdemokratų partijos tarybai, aišku tapo viena – radikalių pokyčių šiandien vadinamieji bičiuliai nesiims.

REKLAMA

Iki partijos tarybos posėdžio sklandė kalbos, kad socialdemokratų partijos grietinėlė susiskaldė į dvi dalis. Vieni griežtai ragino Žemaitaitį mesti iš koalicijos, ypač po „Nemuno aušros“ lyderio vakarykščių pareiškimų apie dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.

„Tas paskutinis kartais, jei manęs paklaustumėte, tai man jis gal jau turėjo būti. – Gal? – Tai asmeninė nuomonė, jis turėjo būti“, – sako socialdemokratų vicepirmininkas Robertas Duchnevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu kiti – situaciją vertino ramiau, ragino toliau dirbti ir koalicijos performuoti nesiūlė bent jau iki tol, kol bus patvirtintas biudžetas.

„Aš šiandien noriu kiekvieną jūsų pakviesti čia pasisakyti be baimių. Bet su drąsa“, – sako Inga Ruginienė.

„Nu tai ir išmeskime“, – sako Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vitkauskas.

Bet Ruginienės įvardintos drąsos socdemams pritrūko.

„Neužteks šito, bus dar drąsesnis. Bet pirmą žingsnį aš parodžiau ir tikiuosi, kad partija nebijos daryti sprendimų, kurie šiandien kritiškai reikalingi Lietuvai“, – teigia I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien paprašiau pakelti rankas, kiek žmonių tiki, kad mes išbūsime visą kadenciją su „Nemuno aušra“. Pakilo dvi rankos. Iš dviejų šimtų keliasdešimt žmonių“, – sako socialdemokratas, Alytaus meras Nerijus Cesiulis.

Tačiau bičiulystė su Žemaitaičiu – išlieka. Tik, ar ilgai, patys socdemai abejoja.

„Manau, kad pirmų bulvių su Žemaitaičiu mes nesulauksime. O pirmos bulvės kada būna? – Manau, kad birželį“, – sako N. Cesiulis.

REKLAMA

Tačiau socdemai šiandieniniu žingsniu viliasi ir atimti kultūrininkams priežastį protestuoti ir išlaisvinti Žemaitaitį nuo darbo, kurio jis niekaip nepajėgia padaryti – rasti normalų kultūros ministrą.

„Tai sprendimas yra toks, kad socialdemokratų partija perima kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“, – sako socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius.

REKLAMA

Kai kurie socdemai svarsto, kokia bus Žemaitaičio reakcija.

„Kai iš mažo vaiko atimi saldainį – jis dažniausiai verkia. O tu pabandyk iš kaimyno šunio kiemsargio kaulą – tai pažiūrėsime, kas bus, nes jis atkas pusę rankos. Aš manau, kad čia bus greitas žaidimas“, – teigia N. Cesiulis.

R. Žemaitaitis „TV3 Žinioms“ neatrado laiko pakomentuoti socialdemokratų sprendimus, bet viešai kalba, kad tai koalicijos sutarties pažeidimas. O socialdemokratų lyderis, panašu, kad už iš Žemaitaičio atimtą ministeriją nieko mainais jam neduos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai nebus taip, kad ir šio sprendimo galutinis variantas vis tiek prie to sprendimo, kurio atsisakėt – griūva koalicija. – Gali taip būti. – Kas tada? – Mažuma arba nauja koalicija“, – sako M. Sinkevičius.

Ruginienė savo prakalboje partiečiams aiškino, kad jau turi kandidatą. Suprask, dar prieš apsisprendžiant tarybai, premjerė jau leido suprasti, kad kultūros ministerija dabar socdemų rankose.

REKLAMA

Vaida Aleknavičienė, kuri turėjo tapti kultūros ministre prieš tai, kai į „Nemuno aušros“ rankas atiteko kultūros ministerija, šio darbo nesibodi. Nors jau kartą socdemai ją paskyrė, tada atšaukė, o dabar vėl, premjerės noru, prašo ją skirti.

„Politikoje sunku nuspėti, kad bus rytoj arba poryt“, – sako ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
TV3 Žinios. Socdemams pritrūko drąsos?; Trumpo muitų karas su Kinija (3)
LSDP, LVŽS ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių susitikimas. ELTA / Dainius Labutis
Opozicija: socialdemokratų sprendimas – netoliaregiškas, jie renkasi gėdą (28)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Žemaitaitis: LSDP sprendimas dėl Kultūros ministerijos yra koalicinės sutarties pažeidimas (19)
Inga Ruginienė BNS Foto
Posėdžiaus LSDP taryba: diskutuos dėl koalicijos ateities (50)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Niekur neik Žemaitaiti
Niekur neik Žemaitaiti
2025-10-11 21:40
Kodėl Žemaitaitis turėtu trauktis?Valdančiojoje koalicijoje yra darbo ieškoti konservatoriu vagysčiu .Greitai radijo ir televizijos audita pradės bus linksma konservatoriai bliaus.
Atsakyti
Daug išlenda medžiagos
Daug išlenda medžiagos
2025-10-11 21:44
Pati geriausia vyriausybė kiek sužinojome apie Igniti ir jo advokata Nausėda .Žemaitaičio kalba Seime kaip V.Landsbergas stojo į komjaunima ,apie rusijos šnipa partijoj šventojoj ir ttt.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų