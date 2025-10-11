Socdemams pritrūko drąsos? Tikimasi, kad durimis trenks pats Žemaitaitis

Nesiruošiu mokyti Remigijaus Žemaitaičio ar kelti kokių reikalavimų. Pasakysiu tiesiai ir paprastai. Jeigu tokio pobūdžio incidentas pasikartos nors dar kartą, mūsų sprendimas nepaliks niekam abejonių.
Griežtas tonas, tačiau tik prasidėjus socialdemokratų partijos tarybai, aišku tapo viena – radikalių pokyčių šiandien vadinamieji bičiuliai nesiims.
Iki partijos tarybos posėdžio sklandė kalbos, kad socialdemokratų partijos grietinėlė susiskaldė į dvi dalis. Vieni griežtai ragino Žemaitaitį mesti iš koalicijos, ypač po „Nemuno aušros“ lyderio vakarykščių pareiškimų apie dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Tas paskutinis kartais, jei manęs paklaustumėte, tai man jis gal jau turėjo būti. – Gal? – Tai asmeninė nuomonė, jis turėjo būti“, – sako socialdemokratų vicepirmininkas Robertas Duchnevičius.
Tuo metu kiti – situaciją vertino ramiau, ragino toliau dirbti ir koalicijos performuoti nesiūlė bent jau iki tol, kol bus patvirtintas biudžetas.
„Aš šiandien noriu kiekvieną jūsų pakviesti čia pasisakyti be baimių. Bet su drąsa“, – sako Inga Ruginienė.
„Nu tai ir išmeskime“, – sako Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vitkauskas.
Bet Ruginienės įvardintos drąsos socdemams pritrūko.
„Neužteks šito, bus dar drąsesnis. Bet pirmą žingsnį aš parodžiau ir tikiuosi, kad partija nebijos daryti sprendimų, kurie šiandien kritiškai reikalingi Lietuvai“, – teigia I. Ruginienė.
„Šiandien paprašiau pakelti rankas, kiek žmonių tiki, kad mes išbūsime visą kadenciją su „Nemuno aušra“. Pakilo dvi rankos. Iš dviejų šimtų keliasdešimt žmonių“, – sako socialdemokratas, Alytaus meras Nerijus Cesiulis.
Tačiau bičiulystė su Žemaitaičiu – išlieka. Tik, ar ilgai, patys socdemai abejoja.
„Manau, kad pirmų bulvių su Žemaitaičiu mes nesulauksime. O pirmos bulvės kada būna? – Manau, kad birželį“, – sako N. Cesiulis.
Tačiau socdemai šiandieniniu žingsniu viliasi ir atimti kultūrininkams priežastį protestuoti ir išlaisvinti Žemaitaitį nuo darbo, kurio jis niekaip nepajėgia padaryti – rasti normalų kultūros ministrą.
„Tai sprendimas yra toks, kad socialdemokratų partija perima kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“, – sako socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Kai kurie socdemai svarsto, kokia bus Žemaitaičio reakcija.
„Kai iš mažo vaiko atimi saldainį – jis dažniausiai verkia. O tu pabandyk iš kaimyno šunio kiemsargio kaulą – tai pažiūrėsime, kas bus, nes jis atkas pusę rankos. Aš manau, kad čia bus greitas žaidimas“, – teigia N. Cesiulis.
R. Žemaitaitis „TV3 Žinioms“ neatrado laiko pakomentuoti socialdemokratų sprendimus, bet viešai kalba, kad tai koalicijos sutarties pažeidimas. O socialdemokratų lyderis, panašu, kad už iš Žemaitaičio atimtą ministeriją nieko mainais jam neduos.
„Tai nebus taip, kad ir šio sprendimo galutinis variantas vis tiek prie to sprendimo, kurio atsisakėt – griūva koalicija. – Gali taip būti. – Kas tada? – Mažuma arba nauja koalicija“, – sako M. Sinkevičius.
Ruginienė savo prakalboje partiečiams aiškino, kad jau turi kandidatą. Suprask, dar prieš apsisprendžiant tarybai, premjerė jau leido suprasti, kad kultūros ministerija dabar socdemų rankose.
Vaida Aleknavičienė, kuri turėjo tapti kultūros ministre prieš tai, kai į „Nemuno aušros“ rankas atiteko kultūros ministerija, šio darbo nesibodi. Nors jau kartą socdemai ją paskyrė, tada atšaukė, o dabar vėl, premjerės noru, prašo ją skirti.
„Politikoje sunku nuspėti, kad bus rytoj arba poryt“, – sako ji.
