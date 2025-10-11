Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimo narys Dainius Varnas traukiasi iš „Nemuno aušros“

2025-10-11 19:07
2025-10-11 19:07

Seimo narys Dainius Varnas traukiasi iš valdančiosios „Nemuno aušros“ partijos.

Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas

Seimo narys Dainius Varnas traukiasi iš valdančiosios „Nemuno aušros“ partijos.

Apie tai jis pranešė šeštadienį feisbuke.

„Suvokdamas dabarties situaciją valstybėje ir suprasdamas, kad politikoje, kasdieniniame gyvenime ir net istorijos verpetuose tikėjimas ir pasitikėjimas nėra tušti žodžiai, nusprendžiau trauktis iš partijos „Nemuno aušra“, – rašė parlamentaras.

Pasak jo, partijoje sprendimai daromi remiantis „abejotinais politinių veikėjų įsitikinimais“, taip pat yra „monopolizuojamas partijos valdymas, nesilaikant net minimalių demokratinių procedūrų“.

„Politika suvokiama tik kaip naudingų politinių mainų sritis, sąmoningai einama kryptimi, kuri didina visuomenės susipriešinimą“, – teigė D. Varnas.

Jis sako dirbsiantis su Seimo nariais ir frakcijomis, kurios supranta „dabarties situacijos savivaldybėse, valstybėje, Europoje ir pasaulyje sudėtingumą“.

„Darbų niekuomet nestinga, bet siekti bendrų tikslų įmanoma su tais, kuriais tu pasitiki ir kurie pasitiki tavimi. Pasitikėjimas vienija, tikėjimas – stiprina. Tik susitelkę kaip pilietinė bendruomenė esame pajėgūs būti lyderiais dabarties pasaulyje“, – rašė parlamentaras.

Šį sprendimą D. Varnas paskelbė po partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie vieną iš kultūrininkų protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.

„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.

Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

D. Varnas į Seimą buvo išrinktas pagal „Nemuno aušros“ sąrašą.

Jooo
Jooo
2025-10-11 19:14
Laukia Širinskienės likimas, niekas negerbs...
Atsakyti
200000.
200000.
2025-10-11 19:17
Išdavikas visada išdavikas.
Atsakyti
nu
nu
2025-10-11 19:17
D. Varnas į Seimą buvo išrinktas pagal „Nemuno aušros“ sąrašą...Pagal rinkimų tokius ''sąrašinius" spirt iš seimo,už išdavystes....kaip agnė širinskienė- išrinkta pagal sąrašą..
Vietoj jų turėtų dirbti sekantys pagal sąrašą....
Yra totali betvarkė su sąrašiniais,vos patenka į seimą,tuoj pradeda ''spiesti"...
Būtų tikvienmandačiai rinkimai,baigtusi zyliojimas kaip gyvulių po ganyklas...
Atsakyti
