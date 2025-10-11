Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Remigijų Žemaitaitį krečia Rolando Pakso likimas? Įžvelgia panašumų: „Tai yra atspindys“

Istorijos, pakeitusios Lietuvą
2025-10-11 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 16:30

Didžiausiu nepriklausomos Lietuvos politiniu skandalu neabejotinai yra laikoma Rolando Pakso apkalta. TV3 laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjai Artūras Anužis ir Kristoforas Vaidutis kartu su R. Pakso istorijos vingius puikiai išmanančiais specialistais diskutavo, ar nušalintojo prezidento istorija tikrai pakeitė Lietuvą. 

Didžiausiu nepriklausomos Lietuvos politiniu skandalu neabejotinai yra laikoma Rolando Pakso apkalta. TV3 laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą" vedėjai Artūras Anužis ir Kristoforas Vaidutis kartu su R. Pakso istorijos vingius puikiai išmanančiais specialistais diskutavo, ar nušalintojo prezidento istorija tikrai pakeitė Lietuvą. 

40

Laidoje lankėsi tuometinis Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Egidijus Kūris, tuometinis Rolando Pakso bendražygis ir vienas didžiausių jo gynėjų Valentinas Mazuronis ir knygą apie šį skandalą parašęs politologas Raimundas Lopata. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

2003 m. sausį Rolandas Paksas laimėjo prezidento rinkimus, tačiau euforija truko trumpai. Valstybėje kilo tikras skandalas, kai paaiškėjo, jog R. Paksas neteisėtai suteikė Lietuvos pilietybę Jurijui Borisovui. Žmogui, kurio pavardė puikavosi grėsmę keliančių asmenų sąrašuose. 

J. Borisovo planas per R. Paksą užvaldyti valstybę

Paaiškėjo, kad Jurijus Borisovas buvo vienas didžiausių R. Pakso rėmėjų – atseikėjo virš milijono litų. Mainais norėjo patarėjo vietos, politinių sprendimų, garantijų savo verslui. Tuo metu pradėta kalbėti, kad J. Borisovas turi planą, kaip užvaldyti valstybę.

„Buvo ir pikantiškų įsipareigojimų, pavyzdžiui, J. Borisovas reikalavo valstybės apdovanojimo – jis jo negavo. Kad jis būtų paskirtas prezidento patarėju – paskutiniu momentu, vykstant apkaltos bylai, jis juo buvo paskirtas ir greitai tas dekretas buvo sunaikintas. Buvo įsipareigojimai žaisti reguliariai tenisą (su R. Paksu – tv3.lt). O mes suprantame, kad tenisas yra kaip Donaldui Trumpui golfas – ten sprendžia visokius reikalus“, – teigė E. Kūris. 

2004 m. balandžio 6 d. Konstitucinis Teismas pripažino – prezidentas šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Tą pačią dieną Seimas balsavo už apkaltą ir Rolandas Paksas buvo išmestas be galimybės sugrįžti.

Ar apkaltos metu buvo papirkinėjami Seimo nariai?

Iki šių dienų sklando gandai, kad prieš įvykstant apkaltai kai kurie Seimo nariai buvo papirkinėjami. 

„Kai kurie Seimo nariai pasakė, kad jiems buvo spaudžiama arba grasinama. Aš pasakysiu vieną pavardę – Vytenis Andriukaitis. Jis tomis dienomis būtent pasakė, kad jam buvo grasinama. Jeigu palaikysi apkaltą, pamatysi, kas tau bus.

Buvo ir kitų Seimo narių, kurie prisipažino, kad jie fotografavo telefonais savo biuletenius, kad kažkam parodytų“, – apie neskaidrias R. Pakso apkaltos detales pasakojo E. Kūris.

R. Pakso apkaltos metu prasidėjo tai, kas Lietuvai kenkia iki šių dienų – sustiprėjo visuomenės susiskaldymas. Ekonominė krizė, COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje, dabar – neseniai įvykusi Vyriausybės krizė, susiskaldymas dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio.

Mato panašumų tarp R. Pakso ir R. Žemaitaičio

„R. Pakso skandalas turėjo blogų pasekmių valstybės demokratijos vystymuisi, demokratinės kultūros vystymuisi. Tada buvo padėti pagrindai tam, kad politinių oponentų žlugdymus galima vykdyti remiantis teisėtvarkos institucijomis. Ir šiandien galime matyti.  

Galiu tiesiai pasakyti. Politikas ponas R. Žemaitaitis, su kuriuo aš buvau vienoje partijoje, man nepatinka jo pasipūtimas, arogancija ir ką jis daro, kaip jis daro, aš esu toli gražu ne jo fanatikas – jei ne atvirkščiai.  

Bet tos baudžiamosios bylos, kurios dabar jam iškeltos už tai, kad jis pacitavo vaikų skaičiuoklę, kurią ir aš vaikystėje girdėdavau kiekvienam kieme – man tai kvepia bandymu su politiniais oponentais susidoroti naudojantis teisinėmis priemonėmis. Tai yra atspindys R. Pakso proceso“, – visuomenės susiskaldymo problema kalbėjo V. Mazuronis. 

Pasak buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko E. Kūrio, R. Pakso istorija davė negerą pradžią visuomenės skaldymuisi. 

„Skaldymasis nuo tada tik augo, kitaip sakant, mūsų politinis elitas nepasimokė iš to. Bet pati pradžia buvo ne tada. Skaldymasis prasidėjo per rinkimų kampaniją, kai R. Paksas buvo išrinktas. Tai buvo pirmasis atvejis, kai buvo prezidentu išrinktas asmuo, kuris sakė, kad eina prieš sistemą. Tada prasidėjo sistemos pamatų ardymas. Paskui buvo visokių kitų pamatų ardymų ir šiandien populizmo turime labai daug ir ėjimo prieš sistemą turime iš visų kampų. Čia ne vien Lietuvos problema“, – teigė E. Kūris. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!  

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:  

 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“. 

