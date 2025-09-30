Nepaisant protestų: kultūros ministras apsilankė Dalios Tamulevičiūtės festivalyje Varėnoje

Apie tai savo socialiniame tinkle paskelbė aktorius Robertas Aleksaitis, paviešinęs ministro kalbos ištrauką.
„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu pačio teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – vaizdo įraše kalbėjo ministras.
Vizito nepageidavo
Dar prieš prasidedant festivaliui, jo organizatoriai „Facebook“ paskyroje buvo paskelbę viešą poziciją, kurioje aiškiai išreiškė nepritarimą ministro vizitui.
„Gavome informaciją iš Kultūros ministerijos apie planuojamą ministro dalyvavimą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymo renginyje. Palaikydami kultūros bendruomenę nepritariame ministro vizitui. Mes solidarizuojamės su Lietuvos kultūros žmonėmis, kurie vieningai sako: kultūra nėra ir negali būti politinių sandorių įrankis“, – rašė jie.
Festivalio atstovai akcentavo, kad ši diena skirta teatrui ir režisierei Daliai Tamulevičiūtei pagerbti, o ne politiniams vizitams.
„Šis festivalis – tai duoklė mūsų teatro legendai ir kūrėjams, jų įkvėpimui ir publikai, kuriai teatras yra gyva ir šventa patirtis“, – teigta pareiškime.
„Gaila, bet teatre yra daugiau politikos prieš apdovanojimus nei pačio teatro. Bet čia irgi performanso dalis ir labai vertinu aš jus“, – susirinkusiesiems sakė ministras, kurio kalbą nufilmavo vienas iš renginio dalyvių.
„Jei norit švilpt, galime švilpt. Galim pašvilpt visi kartu? Pašvilpiam visi, kad būtų garsiau, jei norit tam teatre pašvilpt, tokia kultūra“, – nuo Varėnos kultūros centro scenos ragino jis.
Į šį ministro pasiūlymą sureagavo keli susirinkusieji.
„Čia ne cirkas“, – ministrui iš publikos teigė viena iš festivalio dalyvių.
„Nevertas“, – kalbėjo kitas vyras.
Kaip BNS sakė Varėnos kultūros centro vadovė Jurgita Keršienė, I. Adomavičius ragindamas švilpti provokavo žiūrovus, tačiau jie tam nepasidavė – ministro nenušvilpė nei prieš renginį, nei po jo kalbos.
„Kultūros bendruomenė protestuoja kultūringai“, – BNS sakė centro vadovė, pridūrusi, jog ministrui lipant į sceną buvo girdimi pavieniai plojimai.
Savo kalboje kultūros ministras teigė suprantantis susidariusią situaciją, tačiau pabrėžė, kad gyvenime yra „ne vien tragedija“.
„Yra diena, yra naktis. Yra tragedija, yra komedija“, – sakė I. Adomavičius.
Kiti protestai
Po I. Adomavičiaus paskyrimo kultūros ministru nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros vyko protestas, kuriame dalyvavo apie tūkstantį kultūros sektoriaus atstovų. Jie reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Tuo pat metu buvo pradėta platinti peticija, kurią jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai žada surengti įspėjamąjį streiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!