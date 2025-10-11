Lietuva lieka kone vienintele tokia regione: Latvija ir Švedija mažina PVM maistui

Valdantieji aiškina, kad kitų metų biudžeto prioritetas – gynyba.
Gyventojai skundžiasi
Jie žada stabdyti dyzelino akcizų didinimo planus, piginti elektrą nepasiturintiems, o jeigu maistas ir toliau brangs – gyventojams padėti didinant algas ir pensijas.
Panevėžietė senjorė Danutė ateina į vietinę maisto parduotuvę apsipirkti. Pradėjusi žiūrėti pieno produktų kainas, moteris nusivilia – nusprendžia nieko nepirkti ir grįžti kitą savaitę, tikėdamasi sulaukti nuolaidų savo mėgstamiems produktams.
Į namus ji grįžta tik su duona – už du kepalėlius akcine kaina kasininkė paprašo 2,5 euro.
„Renkamės, kas pigiausia, kur nuolaidos, jokių įmantrybių“, – sako senjorė Danutė.
Moteris skundžiasi ne be pagrindo. Per metus maistas Lietuvoje bendrai pabrango 6 proc., o batonas ir pieno produktai – dešimtadaliu. Vištiena ir jautiena – 25 proc., o silkė – net apie 50 proc.
„Blogai, labai aukštos kainos, ypač žiūrint į senjorus – iš pensijos sunku išgyventi“, – skundžiasi Danutė.
Panaši padėtis ir kaimyninėse šalyse – maistas ten taip pat brangsta. Todėl Latvijos ir Švedijos politikai ruošiasi mažinti PVM maisto produktams.
Latvija ir Švedija PVM žada mažinti
Latvijoje nuo kitų metų vidurio 21 proc. PVM tarifas bus sumažintas iki 12 proc. vištienai, kiaušiniams, duonai ir geriamajam pienui. O Švedijoje visam maistui jau dabar taikomas 12 proc. PVM (perpus mažesnis nei Lietuvoje), o planuojama jį sumažinti dar perpus – iki 6 proc.
Girdėdami tokias naujienas iš Latvijos ir turtingosios Švedijos, ir lietuviai tikisi mažesnių maisto kainų.
„Reikia valdžios įsikišimo. Savininkai nežiūri.“
„Žmogui reikia maitintis, gyventi, ne visi galime viską užsiauginti.“
„Nežmoniška – kiek pakelia atlyginimus, tiek kyla ir maisto kainos. Nesijaučia, kad atlyginimas padidėjo. Baisu.“
SEB banko ekonomistas Tomas Povilauskas patvirtina, kad Lietuva, neturėdama lengvatinio PVM maisto produktams, lieka kone vienintelė tokia regione. Pavyzdžiui, Lenkijoje galioja lengvatinis 5 proc., o Vokietijoje – 7 proc. PVM tarifas maistui.
„Jei žiūrėsime į ES ar EBPO šalis – neturinčių lengvatinio PVM yra labai nedaug“, – sako T. Povilauskas.
Gintauto Palucko Vyriausybės programoje buvo pažadėta sumažinti PVM šviežioms daržovėms ir vaisiams, tačiau suformavus naują daugumą Seime bei ministrų kabinetą, šio pažado programoje nebeliko.
Dėmesys skiriamas gynybai
Socialdemokratai aiškina, kad dabar svarbiausias prioritetas – gynybos finansavimas. Esą sumažinus mokesčius maistui, į valstybės biudžetą būtų surenkama mažiau lėšų. Todėl gyventojams siūloma tenkintis planuojamu dyzelino akcizo įšaldymu bei pensijų ir atlyginimų didinimu – nuo to, pasak valdžios, piniginės turėtų „išsipūsti“ labiau nei kyla maisto kainos.
„Didinkime žmonių realias pajamas – atlyginimus, pensijas, išmokas. Patys žmonės nuspręs, ką ir kiek pirkti, o ne mes taikydami lengvatą kažkokiam produktui, kurio žmogus galbūt niekada nevalgys“, – sako Seimo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
„Dyzelino akcizų augimą galėtume pristabdyti, kad šis faktorius nedidintų paslaugų ir produktų kainų“, – teigia ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
„Kiek Lietuvoje buvo taikoma lengvatų – jų naudą pasiima ne vartotojas, o prekybininkas“, – sako „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Prieš pusmetį socialdemokratė parlamentarė Modesta Petrauskaitė buvo pateikusi Seimui projektą perpus sumažinti PVM būtiniausiems maisto produktams. Tačiau valdančiųjų vadovai jo net neleido svarstyti – pašalino iš darbotvarkės ir nukišo giliai į stalčių. Galbūt – iki kitų rinkimų.
