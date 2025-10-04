Žmonės jau kaupia miško gėrybes Kalėdoms: „Ar jų užteks, ar neužteks, jau žmonės iš anksto perkas“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Grybauti Žaliosios girioje netoli Panevėžio su vyru stabtelėjusi Elena kol kas džiaugiasi tik pakvėpavusi tyru oru.
„Dvi raudonos umedytės senos jau, lepšis vienas apipuvęs, tai vyras ir paliko“, – savo radinius nupasakojo Elena.
Bet Vytautui pasivaikščiojimas buvo sėkmingesnis, nors sako grybavęs, kaip ir Elena, Žaliosios girioje ketvirtadienio popietę.
„Reikia žinoti savas vietas, kur tie raudonikiai, kur tie baravykai auga. Raudonikiai labai gražūs, sveiki, baravykai ir dabar sveiki. Pagal kotą jaučiasi sveikas“, – džiaugėsi vyras.
Tuščiomis rankomis grįžo ir daugiau grybautojų.
„Mes, kur buvome Anykščių rajone, ten nieko gero neradom. Daugiausia voveruškos, keletą baravykiukų, keletą raudonikiukų.“
„Kur netyčiuką kokį randi, tai va tiek ir radom. Bet labai norisi grybaut, labai gaila, kad jau atšalo orai, kad gali būti ir sezono pabaiga.“
Mažas derlius kelia aukštas kainas
„Labai norim, bet kad nėra grybų. Va, yra turguj. Yra, labai brangu. Pensijos negavęs žmogus negali nieko pirkti“, – liūdėjo grybautoja Irena.
Pavyzdžiui, už dėželę baravykų Panevėžio turguje teks sumokėti 8 eurus. Vytautas už savo rastų grybų kilogramą prašo 15 eurų. Vien baravykai esą kainuotų dar brangiau.
„Atnešk porą kilogramų 50 eurų gausi, dar ir 60 duos“, – numojo ranka jis.
Štai Rima sako, kad žmonės jau net šventėms perka grybus.
„O kaip iki Kalėdų ar jų užteks, ar neužteks, jau žmonės iš anksto perkasi ir vakuotus, ir džiovintus“, – atpasakojo ji.
Tiesa, patyrę grybautojai tikina, kad jei palytų ir šiek tiek sušiltų, grybų miškuose dar būtų.
„Lapkričio pirmą buvau paskutinį kartą grybauti, tik ne šiemet“, – kalbėjo grybautoja Kristina.
Vytautas tikino, kad grybų bus „ne iki šalnų, bet iki užšalimo“.
Pasak grybautojų, miškai dar nepajuto pastarosiomis naktimis kur ne kur subolavusių šalnų. Tad laukia dar rudeninių grybų gausesnio dygimo.
