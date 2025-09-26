16-metis panevėžietis metalo krūvą pavertė išskirtine transporto priemone: atskleidė, kas tapo didžiausiu iššūkiu

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Šeimos miško keliuku netoli Panevėžio šešiolikmetis Modestas skrieja paties sukonstruotu bagiu. Garaže paauglys pasigamino sau išskirtinę transporto priemonę – viską padarė pats, neturėdamas įmantrių staklių ar gero suvirinimo aparato, konstruodamas paprasčiausiais įrankiais.
Modestas skaičiuoja, kad bagį sukonstravo per 4 mėnesius, laisvais vakarais užsukdamas į garažą.
„Didžiausias iššūkis man buvo viską daryti kuo mažesnėmis detalėmis, kad mašinytė gautųsi kuopravažesnė“, – pasakoja panevėžietis Modestas Raila.
Bagį 10-okas sukonstravo iš to, ką turėjo garaže, kai kurias detales jam tiesiog dovanojo kaimynai, draugai.
„Pavyzdžiui, lempas padovanojo kaimynas, sėdynę ir atidavė kaimynas, vairą padovanojo draugas. Priekiniams ratams buvo panaudota sodo traktoriuko priekinė važiuoklė. Dar panaudotas motorolerio variklis, 50 kubinių cm „Peugeot“ modelio“, – sako Modestas.
Atskleidė ateities planus
Gimnazisto bagis trijų ratų, tad ir pavadinimą jaunasis inžinierius sugalvojo išskirtinį – „Triropirda“. Ir ši „Triropirda“ gali išvystyti iki 55 kilometrų per valandą greitį. Tiesa, kruopštus jaunuolis jau rado ir ką šiame bagyje patobulinti.
„Visai neseniai sustiprinau stabdžių sistemą, nes pavažiavus pasijautė, kad stabdžiai buvo per silpni. Taip pat norėtųsi priekyje įsidiegti amortizaciją, nes pavažinėjus per duobėtus keliukus pasijautė, kad bagis be amortizacijos labai krato, nėra patogu važinėti“, – pasakoja panevėžietis.
O patobulinęs savo pirmąjį bagį jaunasis inžinierius tikrai nesiruošia sėdėti rankų sudėjęs. Sako, planų turi daug, o atskleis juos, kai turės, ką parodyti. Beje, nuo vaikystės robotika susižavėjęs panevėžietis moksleivis jau yra sukūręs išskirtinį kojomis valdomą pianiną.
