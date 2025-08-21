Kretingos ekipa išsaugojo vietinį gynėją

Praėjusiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone per 22 minutes 25 metų 186 cm ūgio gynėas pelnė 7.4 taško, atkovojo 2,7 kamuolio ir rinko 5,3 naudingumo balo per rungtynes.
Žaidėjo išsaugojimu džiaugėsi ir komandos vyriausiasis treneris Arimantas Mikaločius.
„Tai buvęs Kretingos sporto mokyklos auklėtinis, kurį treniravau septynerius metus, kartu laimėjome RKL čempionatą ir NKL tapome vicečempionais. Puikiai pažįstu Edgarą, kuris yra tikras kovotojas ir žinau ką mes galime gauti iš jo aikštelėje. Praėjusį sezoną jis buvo vienas pagrindinių komandos ramsčių gynyboje, o šį sezoną tikiuosi iš Edgaro gausime puikios asmeninės gynybos ir didelės energijos aikštelėje“, – apie auklėtinį kalbėjo A.Mikaločius.
