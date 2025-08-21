Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Smiltė Plytnykaitė į pasaulio jaunimo čempionato finalą pateko su geriausiu rezultatu

2025-08-21 19:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 19:30

100 m krūtine atrankoje antru rezultatu (1 min. 08,46 sek.) į pusfinalį patekus Smiltė Plytnykaitė neatsipalaidavo ir vakare – plaukė beveik sekunde greičiau (1 min. 07,64 sek.) ir pirmu rezultatu pateko į dar vieną pasaulio jaunimo čempionato Rumunijoje finalą.

Bruce White/LTU Aquatics nuotr. | Organizatorių nuotr.

100 m krūtine atrankoje antru rezultatu (1 min. 08,46 sek.) į pusfinalį patekus Smiltė Plytnykaitė neatsipalaidavo ir vakare – plaukė beveik sekunde greičiau (1 min. 07,64 sek.) ir pirmu rezultatu pateko į dar vieną pasaulio jaunimo čempionato Rumunijoje finalą.

0

Pirmą rezultatą atrankoje demonstravusi vokietė Lena Ludwig pusfinalyje liko antra – 1 min. 07,75 sek.

Pusfinalio rezultatai:

Vakar S. Plytnykaitė tapo pasaulio jaunimo vicečempione 50 m krūtine distancijoje.

„Džiaugiuosi patekusi į finalą, tiesiog jaučiuosi pavargusi nuo vakar. Nepavyko tinkamai pailsėti, todėl geresnio rezultato ir nesitikėjau. Tinkamai pailsėjus galbūt išeis plaukti dar geriau“, – po pusfinalio sakė Smiltė.

