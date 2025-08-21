Smiltė Plytnykaitė į pasaulio jaunimo čempionato finalą pateko su geriausiu rezultatu

Pirmą rezultatą atrankoje demonstravusi vokietė Lena Ludwig pusfinalyje liko antra – 1 min. 07,75 sek.
Pusfinalio rezultatai:
Vakar S. Plytnykaitė tapo pasaulio jaunimo vicečempione 50 m krūtine distancijoje.
„Džiaugiuosi patekusi į finalą, tiesiog jaučiuosi pavargusi nuo vakar. Nepavyko tinkamai pailsėti, todėl geresnio rezultato ir nesitikėjau. Tinkamai pailsėjus galbūt išeis plaukti dar geriau“, – po pusfinalio sakė Smiltė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!