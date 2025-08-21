„Olympiacos“ pasirašė sutartį su buvusiu ALBA vidurio puolėju Khalifa Koumadje

29 metų 221 cm ūgio krepšininkas su graikais pasirašė trumpalaikį kontraktą ir prisijungs prie komandos sezono pasirengimo atkarpai.
Jei aukštaūgis paliks įspūdį, tuomet sutartis gali prasitęsti iki sezono pabaigos.
Kh. Koumadje 2021-2024 metais žaidė Berlyno ALBA gretose, o praeitą sezoną rungtyniavo Kinijoje.
Praeitą sezoną jis vidutiniškai pelnydavo 7 taškus, atkovodavo 5,2 kamuolio ir blokuodavo 1,3 metimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!