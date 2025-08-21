Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Olympiacos“ pasirašė sutartį su buvusiu ALBA vidurio puolėju Khalifa Koumadje

2025-08-21 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 19:02

Pirėjo „Olympiacos“ komanda sustiprino priekinę liniją. Graikijos klubas pasipildė vidurio puolėju Khalifa Koumadje.

Khalifa Koumadje | Scanpix nuotr.

Pirėjo „Olympiacos“ komanda sustiprino priekinę liniją. Graikijos klubas pasipildė vidurio puolėju Khalifa Koumadje.

0

29 metų 221 cm ūgio krepšininkas su graikais pasirašė trumpalaikį kontraktą ir prisijungs prie komandos sezono pasirengimo atkarpai.

Jei aukštaūgis paliks įspūdį, tuomet sutartis gali prasitęsti iki sezono pabaigos.

Kh. Koumadje 2021-2024 metais žaidė Berlyno ALBA gretose, o praeitą sezoną rungtyniavo Kinijoje.

Praeitą sezoną jis vidutiniškai pelnydavo 7 taškus, atkovodavo 5,2 kamuolio ir blokuodavo 1,3 metimo.

