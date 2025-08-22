Smūgis Estijai – pagrindinis centras nežais čempionate

Centras patyrė peties traumą, todėl Jokohamos „B-Corsairs“ klubas pasikvietė jį detalesnei apžiūrai, kuri parodė, jog 28 metų 211 cm ūgio estas turės praleisti Senojo žemyno pirmenybes.
Japonijos lygoje M.Kotsaras per 29 minutes įmesdavo 10,9 taško, atkovodavo 8,1 kamuolio, atlikdavo 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 19,1 naudingumo balo.
Estai pirmenybes pradės B grupėje ir susitiks su Portugalija, Turkija, Serbija, Čekija bei šeimininke Latvija.
