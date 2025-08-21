Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Tajus Juška – pasaulio jaunimo plaukimo čempionas

2025-08-21 18:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 18:51

Kaunietis Tajus Juška ketvirtadienį Otopenio (Rumunija) baseine tapo pasaulio jaunimo 100 m plaukimo peteliške čempionu. Atrankoje jis buvo 10-tas, o į finalą pateko 4-tu rezultatu (52,61 sek.). Finale Tajus distanciją įveikė per 51,83 sek. ir iškovojo pirmąjį aukso medalį Lietuvai per pastaruosius dešimt metų, kai 2025-aisiais auksu Singapūre pasaulio jaunimo čempionate pasipuošė 50 m krūtine plaukęs Andrius Šidlauskas.

„LTU Aquatics“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kaunietis Tajus Juška ketvirtadienį Otopenio (Rumunija) baseine tapo pasaulio jaunimo 100 m plaukimo peteliške čempionu. Atrankoje jis buvo 10-tas, o į finalą pateko 4-tu rezultatu (52,61 sek.). Finale Tajus distanciją įveikė per 51,83 sek. ir iškovojo pirmąjį aukso medalį Lietuvai per pastaruosius dešimt metų, kai 2025-aisiais auksu Singapūre pasaulio jaunimo čempionate pasipuošė 50 m krūtine plaukęs Andrius Šidlauskas.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finalo plaukimas:

Kaunietis taip pat pagerino ir sau priklausiusį Lietuvos rekordą.

Finalo rezultatai:

Vakar pasaulio jaunimo čempionato vicečempione 50 m krūtine rungtyje tapo Smiltė Plytnykaitė.

„Labiausiai dėkingas jaučiuosi treneriams, kadangi visą ilgą sezoną niekada nepaliko vieno, visą laiką prižiūrėjo, palaikė, padėjo, todėl didžiausias ačiū jiems“, – sakė T. Juška.

