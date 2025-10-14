Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iširo Dariaus Kasparaičio santuoka: kartu su žmona susilaukė 5 vaikų

2025-10-14 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 20:55

Iširo Jungtinėse Amerikos Valstijoje gyvenimo kuriančio Dariaus Kasparaičio santuoka su Lisa Carrol.

Darius Kasparaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
40

Iširo Jungtinėse Amerikos Valstijoje gyvenimo kuriančio Dariaus Kasparaičio santuoka su Lisa Carrol.

Apie skyrybas pranešė delfi.lt. Pora kartu gyveno 17 m., susilaukė 5 vaikų.

Darius Kasparaitis: tik baigęs profesionalo karjerą sužinojau, kas yra laimė
Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie ledo ritulio gynėją D. Kasparaitį.

Nors gyvena už Atlanto, vis dėlto širdyje jaučiasi tikras lietuvis ir itin ilgisi gimtosios šalies bei Elektrėnų – miesto, kuriame gimė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tinklalaidėje „Once upon a time in America“, kurią veda garsi lietuvė, vizažistė ir laidų vedėja, lietuvė Collette Dunhill, D. Kasparaitis atvirai papasakojo apie patirtas sudėtingas traumas, gyvenimą Amerikoje, įspūdingas uždirbtas sumas. 

Ledo ritulį atrado vaikystėje

D. Kasparaitis tinklalaidėje prisiminė, nuo ko prasidėjo jo, kaip ledo ritulio žaidėjo, karjera. Ir nors tuo metu, kai jis augo Lietuvoje, daugelis vaikinų ir vyrų svajojo apie krepšininko karjerą, Darius gerai žinojo, kad ši sporto šaka – ne jam. 

„Mano tėtis, kiek prisimenu, žaidė rankinį ir krepšinį, o man nuo pat mažų dienų labai patiko ledo ritulys. Žavėjo šalmas, antpečiai, visa amunicija, reikalinga šiai sporto šakai. Net per televizorių žiūrėdavau būtent ledo ritulio varžybas, todėl kai į klasę atėjo treneris ir pakvietė vaikus išbandyti šią sporto šaką, buvau pirmasis, kuris sutikau. Iš pradžių buvo baisu, aš nežinojau, ar galėsiu čiuožti, ar pajėgsiu, tačiau vos užlipęs ant ledo, aš gerai išsilaikiau, tvarkingai čiuožiau ir nenukritau. Supratau, kad tai buvo Dievo ženklas – galiu čiuožti ir žaisti ledo ritulį“, – autorinėje Collette Dunhill tinklalaidėje pasakoja D. Kasparaitis. 

Už pirmuosius tūkstančius – vardinė striukė 

1992 metais D. Kasparaitis atvyko žaisti į Ameriką ir netrukus čia laimėjo pirmąsias ledo ritulio varžybas. Jis iki šiol su šypsena prisimena pirmuosius metus ir patirtis už Atlanto. 

Sako, kad viskas buvo visai kitaip, negu tuometinėje Sovietų sąjungoje: „Kai čia atvykau, patyriau didžiulį kultūrinį šoką. Gyvenau kaip sapne. Prisimenu, kaip uždirbau pirmuosius 20  tūkstančių dolerių. Už juos nusipirkau „Versace“ striukę, vėliau – brangų automobilį. Likusius pinigus tiesiog išleidau – net greičiau, nei norėjosi.“ 

Autorinėje tinklalaidėje „Once upon a time in America“ sportininkas sako, kad žvaigždžių liga nesirgo, tačiau didelio dėmesio niekad nemėgo. Pokalbio metu net prisiminė, kaip norėdavo slėptis nuo gerbėjų, tačiau sunkiai pavykdavo, mat turėjo ilgus plaukus ir gerbėjai jį pastebėdavo visur, kur jis bebūdavo: „Žmonės norėjo autografų, nuotraukų, tačiau aš kartais bandydavau to išvengti. Tikrai buvau populiarus ir kartais tai vargino.“ 

