  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Vyras netikėtai sužinojo apie savo žmonos romaną su vadovu: tai, kas įvyko vėliau, palieka be žado

2025-09-22 13:05
2025-09-22 13:05

Neįtikėtina istorija – 35-erių vyras išsamiai papasakojo, kaip netikėtas gyvenimo posūkis visiškai pakeitė jo likimą. Iš pradžių jis gyveno, kaip pats manė, įprastą šeimos gyvenimą: žmona, vaikas, bendros atsakomybės. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jo žmona turėjo romaną su savo viršininku.

Vestuvės (nuotr. Shutterstock.com)

Tai sugriovė santuoką, bet atvėrė duris į naują santykių etapą – po kiek laiko vyras vedė ne ką kitą, o to paties viršininko dukrą, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašą „Reddit“ platformoje paskelbęs vyras atskleidė, kad dabar jis jau metai, kaip yra susituokęs su antrąja žmona, ir sako – „viskas yra puiku“. Visgi jo buvusi žmona, pasak vyro, vis dar kartoja, jog tokia situacija yra „beprotiška“.

Neištikimybė, kurios nepastebėjo

Vyras pasakojo, kad pirmąją savo žmoną sutiko studijų metais. Jie susituokė, netrukus susilaukė dukters. Tačiau pamažu jų santykiuose ėmė ryškėti trintis.

„Dabar, žiūrėdamas atgal, suprantu, kad neištikimybės požymiai buvo akivaizdūs, bet kai ji sakė, kad jai reikia dirbti iki vėlyvos nakties, aš tikrai ja tikėjau“, – rašė jis.

Pasitikėjimą stiprino ir tai, kad žmonos viršininką jis pažinojo asmeniškai. Vyras turėjo šeimą, sergančią žmoną.

„Ta idėja atrodė beprotiška ir nežmogiška, nes kas galėtų apgaudinėti žmoną, sergančią vėžiu“, – pridūrė jis.

Visgi tiesa išaiškėjo skaudžiai. Anot vyro, vieną dieną jo namuose pasirodė viršininko dukra – ji atsinešė nuotraukas bei žinučių ekrano kopijas, atskleidusias romaną.

„Po to aš kalbėjau su žmona ir ji to neneigė. Tą naktį mane paliko ir, beje, išeidama netgi nieko nepasakė apie mūsų vaiką“, – prisimena jis.

Netikėta pažintis virto meile

Buvusi žmona apsigyveno su savo viršininku, o vyras liko vienišas tėvas. Vaiko išlaikymo pinigų jis negavo, todėl teko daug dirbti. Tuo metu į jo gyvenimą vėl įžengė buvusio viršininko dukra, kurią jis jau buvo sutikęs. Jam reikėjo, jog ji padėtų prižiūrėti vaiką.

„Tuo metu ji studijavo kolegijoje, tačiau gyveno namuose, kad padėtų savo mamai visais su vėžiu susijusiais klausimais, ir, kaip ji sakė tuo metu, prižiūrėti vaiką buvo lengva papildoma užduotis“, – prisiminė jis.

Iš pradžių jų santykiai buvo draugiški, bet pamažu viskas pakrypo kita linkme:

„Ilgą laiką mes buvome tik draugai ir man net į galvą neatėjo, kad aš ir ji galėtume būti kažkas daugiau. Tačiau viskas pasikeitė.“

Kai mergina baigė studijas, ji vietoje draugės į kelionę pasikvietė būtent jį. Nuo tada jų draugystė peraugo į romantinius santykius.

Vestuvės ir nauji iššūkiai

Grįžę iš kelionės, jie jau buvo oficialiai pora. Jų romanas greitai įsiplieskė, o maždaug po pusmečio vyras pasipiršo.

„Žinau, atrodo, kad greitai, bet tuo metu pažinojau ją daugelį metų, be to, jos mama, kurios vėžys progresavo, pradėjo užsiminti, kad norėtų, jog jos dukra ištekėtų. Kalbant apie vestuves, ji nenorėjo to pasakyti savo tėčiui, nors pačios šeima pritarė šiam pasirinkimui“, – atviravo jis.

Pora susituokė, tačiau ramybė ilgai netruko. Per medaus mėnesį jų namuose kilo netikėtas sąmyšis. Kai buvusi žmona sužinojo apie jo santuoką, ji ėmė skleisti kalbas:

„Man sakė, kad ji kalbėjo, jog yra beprotiška vesti jaunesnę moterį vien tam, kad atkeršytum buvusiajai. Juokinga, nes iš tikrųjų amžiaus skirtumas tarp mano buvusios žmonos ir dabartinio jos vyro yra dar didesnis. Be to, po tiek metų ji teigia, jog jai rūpi pavyzdys, kurį rodau savo dukrai.“

Sulaukė daug palaikymo

Visuomenės spaudimas ir buvusios žmonos komentarai privertė vyrą suabejoti. Jis prisipažino, kad kartais nerimauja dėl to, kokį pavyzdį rodo savo dukrai.

„Štai kur aš iš tikrųjų abejoju savimi. Aš myliu savo dabartinę žmoną, bet taip pat myliu savo dukrą ir galvoju, kokį pavyzdį rodau jai“, – rašė jis „Reddit“.

Tačiau internautų bendruomenė stojo į jo pusę. Įrašas sulaukė šimtų komentarų, dauguma jų buvo palaikantys ir padrąsinantys.

Vienas vartotojas rašė: „Žinia ta, kad įsimylėjai nuostabią moterį, kuri myli tavo dukrą labiau nei tavo buvusi myli savo dukrą! Neabejok savimi! Tavo buvusioji tiesiog pikta!“

Kitas pridūrė: „Kas negerai su tais žmonėmis.. Ji palieka savo dukrą ir tikisi, kad tu niekada neturėsi santykių. Džiaugiuosi, kad sulaukei laimingos pabaigos, ir tikiuosi, kad karma juos aplankys. Nulenkiu galvą prieš visus vienišus tėvus.“

Trečias komentavo kritiškai, bet palaikė: „Tai tikrai baisi istorija. Manau, tavo buvusioji neturi teisės daug kalbėti, nes paliko savo vaiką ir atsisakė globos. Jūs abu esate suaugę, jūsų pasirinkimai – jūsų reikalas, nors situacija atrodo keista.“

