Pamačiusi, ką vaikinas veikia tualete, mergina bėgo neatsisukdama: grįžti net neketina

Paaiškėjo, kad jos 27-erių partneris kategoriškai atsisakė nusivalyti išangę pasinaudojus tualetu, nes, anot jo, „tai gėjiška“. Ši absurdiška situacija greitai tapo viena labiausiai aptarinėjamų internete, o komentarų sekcija sprogo nuo palaikančių žinučių ir nuostabos, rašoma nypost.com.
Vaikinas nesilaikė higienos normų
Moteris pasakojo, kad su vaikinu draugavo devynis mėnesius, kol galiausiai nusprendė apsigyventi kartu. Iš pradžių santykiai klostėsi gerai, tačiau netrukus ji pastebėjo keistą detalę – jo vonios kambaryje niekada nebūdavo tualetinio popieriaus.
„Pamaniau, kad galbūt jis naudoja servetėles ar kažką panašaus, bet tada pradėjau jausti kvapus. Baisius kvapus. Kartais jo skalbiniai smirdėdavo labai specifiškai“, – rašė ji.
Kai moteris pasiteiravo, ar jis iš viso nusivalo po tuštinimosi, atsakymas pribloškė: „Ne, valytis yra šiek tiek gėjiška. Kodėl aš turėčiau liesti savo užpakalį?“
Moteris atviravo, kad iš pradžių manė, jog tai pokštas, bet greitai suprato, kad jis visiškai rimtai tiki, jog „tikri vyrai tiesiog leidžia viskam iškristi ir gyvena toliau“.
„Aš jam pasakiau, kad išmatų nenusivalymas yra riba. Pasakiau, kad jei jis nepradės valytis ir rimtai žiūrėti į elementarią higieną, turėsiu persvarstyti mūsų santykius“, – atskleidė moteris.
Tačiau vaikinas supyko ir apkaltino ją, kad ji „teikia pirmenybę visuomenės lūkesčiams, o ne tikrai meilei“. Vėliau jis netgi pasidalijo nuoroda į „vyrų teisių“ forumą, kur buvo į įrašas pie tai, „kaip valymasis mažina vyriškumą“.
Internautų reakcija: „Tai ne tik nehigieniška, bet ir homofobiška“
„Reddit“ vartotojai vieningai stojo moters pusėn.
„Jis ne tik kalba homofobiškai ir kaip tie „mačo“ vyrai, bet ir yra suaugęs vyras be higienos įgūdžių ir be tinkamo pasiteisinimo“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas pridūrė: „Pagalvok, kas atsitiktų, jei jūs turėtumėte vaikų. Turėtum visą šeimą, kuri nesivalo užpakalio, tai bjauru.“
Po ilgų ginčų moteris galiausiai išsiskyrė su vaikinu. Ji paaiškino, kad problema ne tik nusivalyme po tuštinimosi – tai buvo pagarba jai ir jų bendrai erdvei.
„Aš neprašau tavęs pasikeisti. Aš tik noriu, kad nevaikščiotum smirdėdamas“, – rėžė ji.
Vaikinas, pavadinęs ją „kritiška ir paviršutiniška“, dramatiškai susikrovė daiktus ir išeidamas pareiškė: „Tu to gailėsiesi. Niekada nerasi kito tokio vyro kaip aš.“
„Tai ir yra esmė“, – pašiepamai atsakė ji.
Naujas gyvenimo etapas
Po išsiskyrimo moteris prisipažino pajutusi didžiulį palengvėjimą:
„Nuo tada, kai jis išėjo, aš išvaliau butą, sudeginau kvapiąją žvakę ir išskalbiau drabužius penkis kartus. Negaliu apibūdinti, kaip nuostabu sėdėti ant sofos ir nesukti galvos, ar ji buvo sąlytyje su išmatomis.“
Nors buvęs vaikinas dar bandė siųsti pasyviai agresyvias žinutes, ji nesigaili savo sprendimo.
„Negaliu kurti ateities su žmogumi, kuris švarą prilygina silpnumui“, – reziumavo ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!