Šie ženklai išduoda, kad esate priklausomas nuo sekso: pasitikrinkite

Svarbu atpažinti ženklus, kurie gali rodyti, kad asmuo susiduria su šia problema, kad laiku kreiptųsi pagalbos.
Pagrindiniai ženklai, rodantys galimą priklausomybę nuo sekso
Pasak „Cleveland Clinic“ atstovų, priklausomybė nuo sekso pasireiškia intensyviu susitelkimu į seksualines fantazijas, troškimus ar veiksmus, kurių negalima kontroliuoti ir kurie sukelia stresą ar žalą sveikatai, santykiams, darbui ar kitiems gyvenimo aspektams.
Tai gali apimti dažną masturbaciją, pornografijos žiūrėjimą, didelį skaičių seksualinių partnerių ar mokėjimą už seksą.
Kai šios seksualinės elgsenos tampa pagrindiniu, nuolatiniu gyvenimo centru, sunku jas kontroliuoti, jos sukelia problemas ar yra žalingos sau ar kitiems, tai greičiausiai yra kompulsyvus seksualinis elgesys, rašoma addictioncenter.com.
Atstovai taip pat išskiria kelis požymius, kurie gali rodyti, kad esate priklausomas nuo sekso:
- Nuolatinės seksualinės mintys: jei nuolat galvojate apie seksą ir tai trukdo kasdieniam gyvenimui, tai gali būti ženklas;
- Pavojingas elgesys: įsitraukimas į rizikingą seksualinį elgesį, nepaisant galimų pasekmių;
- Per didelis pornografijos ar masturbacijos kiekis: tai gali rodyti kompulsyvų elgesį;
- Apgaudinėjimas ar neištikimybė: nuolatinis melavimas apie savo seksualinį elgesį ar neištikimybė partneriui;
- Svarbių gyvenimo įvykių praleidimas dėl sekso: jei seksas tampa svarbesnis už kitus svarbius gyvenimo aspektus;
- Gėda ar depresija dėl seksualinių troškimų: neigiami jausmai dėl savo seksualinio elgesio gali rodyti problemą;
- Atsitraukimo simptomai: nerimas, depresija ar dirglumas, kai negalite užsiimti įprastu seksualiniu elgesiu.
Priežastys ir pasekmės
Priklausomybė nuo sekso gali kilti dėl įvairių priežasčių, įskaitant genetinius veiksnius, psichologinius sutrikimus, trauminius išgyvenimus ar socialinius veiksnius.
Klinikos atstovai teigia, kad kompulsyvus seksualinis elgesys gali apimti įvairius dažnai malonius seksualinius potyrius, tokius kaip masturbacija, seksualinis susijaudinimas naudojant sekso žaislus, daugybė seksualinių partnerių, pornografijos žiūrėjimas ar mokėjimas už seksą.
Kompulsyvus seksualinis elgesys gali pakenkti savivertės jausmui, santykiams, karjerai, sveikatai ir kitiems žmonėms. Tačiau su gydymu ir savipagalbos priemonėmis galima išmokti valdyti kompulsyvų seksualinį elgesį.
Gydymas ir pagalba
Gydymas nuo priklausomybės nuo sekso dažnai prasideda nuo terapijos, dažnai kognityvinės elgesio terapijos (CBT), grupinės terapijos ar savipagalbos grupių.
Terapija padeda asmeniui atpažinti mąstymo ir elgesio modelius, kurie lemia kompulsyvų seksualinį elgesį. Jie išmoksta naujų įrankių ir strategijų, kad kovotų su šiais troškimais ir geriau susidorotų su pagundomis.
Svarbu atkreipti dėmesį į šiuos ženklus ir kreiptis pagalbos, jei manote, kad priklausomybė pradeda trukdyti jūsų gyvenimui. Profesionalūs terapeutai ir savipagalbos grupės gali suteikti paramą ir padėti atgauti kontrolę.
Jei pastebite šiuos požymius savyje ar artimuose žmonėse, svarbu neignoruoti problemos ir ieškoti pagalbos. Gydymas gali padėti atkurti sveiką seksualinį elgesį ir pagerinti gyvenimo kokybę.
