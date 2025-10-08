Pasirašydama skyrybų sutartį moteris nė neįtarė, kas jos laukia: to nelinkėtų niekam

Šia painia istorija domėjosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Šeimos nesutarimus įžiebė skolos ir neaiškiai surašyti dokumentai. Moteris pasakojo, kad skyrybos buvo greitos, tačiau paskui prasidėjo finansiniai skauduliai – liko neaiškiai išspręsti bendri įsipareigojimai.
20 tūkstančių eurų paskola būstui priklauso abiem, bet moka tik moteris.
„Gyvena tame būste buvęs vyras, kaip rojuje, ir nieko nedaro. O tu kaip nori, taip daryk“, – piktinosi ji.
Vyras, pasak moters, vis randa priežasčių nemokėti:
„Šį mėnesį neturi iš kur. Kažkas darbovietę apgavęs.“
Teko įsikišti policijai
Kai moteris su „TV Pagalbos“ komanda atvyko į buvusius namus, teko kviesti policiją – vyras neatidarė durų. Viduje pamatytas vaizdas pribloškė – vienas kambarys užverstas tuščiais alkoholio buteliais, ant stalo – dešimtys kaitinamojo tabako pakelių ir keli prietaisai.
Paaiškėjo ir dar viena skaudi detalė – prieš įsigyjant būstą moteris skolinosi dar 10 tūkstančių eurų iš artimųjų. Vyras šios skolos nepripažįsta, nors gyvena būste vienas.
„Prieš pusmetį jis pasakė: „Norėsiu, pravesiu, norėsiu nepravesiu, jinai man nieko nepadarys“, – atviravo moteris.
Situacija eskalavo iki to, kad policija buvo iškviesta dėl durų neatidarymo. Atvykę pareigūnai patvirtino – tai civilinis ginčas, kurio jie išspręsti negali. Moteriai leista tik trumpam patekti į jai priklausančią namo dalį.
Dukra stojo tėvo pusėn
Konfliktas persimetė ir į šeimą. Kieme pasirodė poros dukra, kuri stojo į tėvo pusę:
„Yra teisminiai išrašai, kuriuose parašyta, kad jis neprivalo. Lygiai taip pat, kaip ji neprivalo, jis neprivalo jai mokėti. Aš turiu susimokėti, kaip man ir liepiama pasirinkti tėtį ar mamą. Tokie eiliniai dalykai, kurie yra juokingi“, – gynė tėvą mergina.
Šios istorijos šerdis – dokumentų spragos. Skyrybų sutartyje nebuvo aiškaus punkto apie paskolos įmokas, todėl dabar už viską moka tik viena pusė. Per 23 bendro gyvenimo metus moteris aukojosi dėl šeimos, o dabar lieka viena su finansiniais įsipareigojimais ir emocine žaizda.
„[Jaučiu – tv3.lt] neapykantą. Nekenčiu. Visiškai nekenčiu. Už visą laiką. Už tai, kad sugriovė mane kaip moterį“, – sakė ji.
Kaip baigėsi istorija ir daugiau detalių, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
