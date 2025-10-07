Karolis siekia susigrąžinti šeimą, bet žmona taip gyventi nebegali: „Vyras turi būti vyras“

Pas Karolį atvykęs gelbėtojas Linas išklausė vyro pasakojimą apie susiklosčiusią situaciją. Vienas iš trijų vaikų auga su globėja, vyras primygtinai prašo jį susigrąžinti – žada užsikoduoti ir mesti vartoti alkoholį.
Alkoholio pasekmės – atimtas vaikas
Jis nesibaido kaltės dėl atimto vaiko, tačiau pripažįsta, kad kaltę turėtų jausti ir vaiko mama.
„Abu esame kalti, nes abu tą vakarą gėrėme“, – sako Karolis.
Vyras skundžiasi, kad suplanavo kelionę, pervedė žmonai pinigų, tačiau ji į susitikimą su vaiku pas globėjus neatvyko.
„Per socialinius tinklus užblokavo, mama jos taip pat mane užblokavo, jaudinausi. Tada per kitus asmenis sužinojau, kad žmona nori skirtis – jai nepatinka esamas gyvenimas“, – dalijasi Karolis.
Vyras pasakoja apie moters neištikimybę ir turimus tam įrodymus, tačiau vis tiek viliasi susigrąžinti žmoną, pradėti dirbti ir atgauti pas globėjus laikinai augantį sūnų.
Bučinys virtęs priekaištais
„TV pagalbos“ gelbėtojas Linas kartu su Karoliu vyksta pas mamą šiuo metu gyvenančią vyro žmoną – netikėtai pabėgusią Viltę.
Atvykus į vietą, pora tvirtai apsikabina ir pasibučiuoja, tačiau netrukus ima aršiai ginčytis ir pyktis. Karolis teiraujasi, kodėl moteris jį staiga užblokavo ir neatvyko į susitikimo vietą.
„Norėjau, kad nenervintum ir negadintum man nuotaikos, kuri buvo prieš tai. Jeigu nori – galime skirtis, man ne problema“, – atvirauja Viltė.
Moteris turi priekaištų vyrui dėl jo gyvenimo būdo, darbo etikos ir nesugebėjimo būti šeimos galva.
„Nenoriu pas jį grįžti, nes jis per ūkininkus laksto – pas vieną, pas kitą. Man toks gyvenimas nėra priimtinas. Jis neturi pastovaus darbo, gyvenamosios vietos, o man taip netinka. Vyras turi būti vyras – turėti nuosavą namą, nuolatinį darbą, kad aš ir vaikas jaustumėmės saugūs“, – dalijasi Viltė.
Ar pavyks gelbėtojui Linui išsaugoti jaunos šeimos židinį ir padėti vyrui užsikoduoti – sužinokite aukščiau esančiame laidos „TV pagalba“ epizode.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.
