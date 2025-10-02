Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Nepilnametė laukiasi nuo 27-erių Kristiano – šis kerta, kad jį pakišo jos mama: „Su chalatu ir triusikais ateidavo į mano kambarį“

2025-10-02 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-02 18:30

Šeimą supurtė skandalas. Nepilnametė laukiasi kūdikio, o dėl būsimo vaikelio tėvystės kilo milžiniškos aistros. Merginos mama ir močiutė tikino, kad mergaitę suvedžiojo gerokai vyresnis kaimynas, o šis gindamasis pareiškė – jis nėra tėvas, kol to nepatvirtins DNR tyrimas. Be to, vyro teigimu, tai ne jis geidė merginos, o jos motina bandė jį suvilioti.

Kas šiame painiame trikampyje yra tiesa, aiškinosi „TV Pagalbos“ vedėjai Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.

Motina Deimantė kreipėsi į „TV Pagalbą“, nes jos dukra Ligita laukiasi kūdikio. Moteris neabejojo, kad merginą apgavo ir į lovą įsiviliojo jų kaimynas Kristianas, kuriam – 27 metai.

„Aš jai ir aiškinau, kad jai jis netinkamas. Saulyte, sakau, tau bus prieš akis visas gyvenimas, susirasi kitą draugą, gerą, kuris dirba, viską. Kam tau reikia tokio? O jis mokėdavo prikalbinti, jai, kaip sakoma, buvo uždėti rožiniai akiniai. Ji sakė, ne, mama, nesusigadinsiu, viskas gerai bus“​​​​, – su ašaromis pasakojo mama.

Netrukus Ligita ir pastojo. Tačiau Kristianas įsitikinęs, kad ne jis kaltas dėl įvykusių santykių su nepilnamete, o viską sujaukęs Deimantės kerštas.

„Deimantė išskyrė mane, kai gyvenau su mergina, nes ji norėjo būti su manimi, bet nesigavo. Tai pastoviai ateidavo pas mane, norėdavo, kaip sakant, lovos reikalų ir šiaip matė, niekas nesigauna. Tai tą dukrą įkišo man, sakė „ateik, atsigerk kavos, gal susibendrausite, susidraugausite, šeimą sukursite, o aš to amžiaus nei žinoti nežinojau“, – aiškino vyras.

Tačau Deimantė tvirtino, kad Kristianas puikiai žinojo apie dukros amžių.

„Jis man pasakė taip: „Kol tavo dukrai nesueis 18 metų, aš jokių santykių neturėsiu. O tada vienąkart man dukra sako, „einu iki tualeto ir tuoj ateisiu.“ Gerai, sakau, eik, bet taip ilgai tualete buvo, nueinu, žiūriu ir tas tualete, abudu susikabinę ir bučiuojasi“, – tvirtino Ligitos mama.

Sako, kad vaikas – ne jo

Kai jaunuolis sužinojo apie nėštumą, jo reakcija buvo ne itin emocinga.

„Šaunu, tai gerai, kad laukiesi. Tuom ir baigėsi ta kalba“, – pasakojo vyras.

Anot Kristiano, mergina tuo metu bendravo ir su kitais vyrais, tad tik DNR tyrimas gali pasakyti, ar jis tikrai yra kūdikio tėvas.

„Gali būti mano, bet aš nesu įsitikinęs, nes kol su manimi gyvendavo, dar turėjo porą vyrų, netgi vyresnių už mane. Tie vyrai yra mano pažįstami ir netgi man yra atėję, sakę, kad buvo santykiai tarp jų dviejų“, – tikino jaunuolis.

Mama kategoriškai manė, kad kaimynas apgavo jos dukrą. Dar prieš sutinkant jaunuolį, ryšys su dukra buvo itin stiprus ir net pavydėtinas kitiems.

„Kai jo nebuvo, tai ir bendraudavome, ir dūkdavome, ir visur išeidavome, išvažiuodavome“, – liūdėjo Deimantė.

Kaltina motiną, kad suviliojo

O Kristiano pasakojimai apie neva Deimantės bandymus jį suvilioti esą – šmeižtas.

„Kaip galėjau tave kabinti, jei dar su Kęstu gyvenau? Dar ženota buvau!“, – studijoje nevaldė emocijų motina.

„Kas su chalatu ir triusikais ateidavo į mano kambarį? Aš ateidavau pas tave ar tu pas mane su kavos puodeliu?“, – atkirto vyras.

„Dar buvo tavo merga. Tai, ar aš dabar meluoju? Kavos atsigerdavome visi“, – tikino moteris.

„Ne visi, ji, kol miegodavo, tu ateidavai su chalatu ir dar nusiimdavai jį. Man tekdavo tave išvaikyti“, – režė jaunuolis.

Šeimos istorija persmelkta įtarimų, kaltinimų ir neišspręstų emocijų. Motina tikino, jog su dukra ryšys yra, tačiau būtent dėl vyro jų santykiuose kilo daugiausia nesantaikos.

Deimantė pripažino, jog matė dukrą ir kaimyną bučiuojantis, tačiau tikėjo, kad tai Kristiano manipuliacijos, o dukra buvusi apkvailinta pažadais.

Kaip šeima studijoje liejo ašaras, ginčijosi ir kaltino vieni kitus bei daugiau detalių, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“. 

