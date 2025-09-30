Į savo namus įžengusi Agnieška išvydo košmarišką vaizdą: supratusi, ką padarė vyras, ėmė klykti

Kūnus rado mažylės motina Agnieszka, kuri grįžo namo iš darbo ir pamatė šokiruojantį vaizdą – pirmiausia savo vyro lavoną, o Julcios kambaryje – dukters kūną, rašoma fakt.pl.com.
Kaimynai sukrėsti
Kaimynai vis dar negali patikėti tuo, kas įvyko, ir apie šeimą atsiliepė kaip apie „mielą, labai ramią“.
50-metis Krzysztofas dirbo autobuso vairuotoju. Nuotraukose jis atrodo linksmas, šypsosi ir jo žmona Agnieszka. Julcia nuotraukose, darytose prieš dvejus metus, taip pat atrodo laiminga.
Kaimynai pasakoja, kad vasarą tėvai ir močiutė mokė mergaitę važiuoti dviračiu, o močiutė praleido su šeima visą vasarą. Niekas nenumatė tragedijos.
„Dabar mes stengiamės apsaugoti nuo to tik vaikus. Mano dvi mergaitės yra tokio pat amžiaus kaip ta mažoji. Todėl tai yra šokiruojantis įvykis. Jos atpažintų ją, jei pamatytų žaidimų aikštelėje.
Mes visada sveikindavomės su ta šeima. Mano mergaitės manė, kad šį rytą buvo filmuojamas vaizdo klipas, nes matė žiniasklaidos kameras“, – papasakojo vienas iš kaimynų „Irish Mirror“.
Kitas kaimynas pridūrė: „Tai labai liūdna. Nežinoma, kas bus toliau. Kaip matote, žaidimų aikštelėje yra daug vaikų. Tai tokia rami kaimynystė, o ši šeima buvo labai tyli, laikėsi nuošalyje. Jie turėjo tik vieną vaiką.“
Laukiama tyrimų rezultatų
Kaimynai kalbėjo, kad tėvas dažnai rūpinosi dukra, ją lydėdavo gatvėje ir mokė važiuoti dviračiu be pagalbinių ratukų.
„Jis stabdydavo automobilius gatvėje, kad mažoji galėtų pravažiuoti. Močiutė buvo ten visą vasarą“, – sakė vienas iš vietos gyventojų.
Be to, policija laukia tėvo ir vaiko lavonų tyrimo rezultatų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad lavonai gulėjo namuose iki sekmadienio, ir tik tada buvo ištirti ir užfiksuoti visi pėdsakai.
Julcios tėvai atvyko į Airiją prieš 20 metų. Agnieszka dirba vietos vaistinėje. Jos dukters mokykloje vaikams buvo suteikta psichologinė pagalba.
