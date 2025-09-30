Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į savo namus įžengusi Agnieška išvydo košmarišką vaizdą: supratusi, ką padarė vyras, ėmė klykti

2025-09-30 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 20:20

Lenkų šeimos tragedija sukrėtė Dublino priemiestį Airijoje. Julcia netrukus būtų šventusi šeštąjį gimtadienį, tačiau jos gyvenimas baigėsi tragiškai. Tyrėjai mano, kad mergaitės tėvas Krzysztofas D. pirmiausia pasmaugė dukrą, o po to pats nusižudė.

Tėvas galimai nužudė savo sukrą (nuotr. facebook.com, 123rf.com)

Lenkų šeimos tragedija sukrėtė Dublino priemiestį Airijoje. Julcia netrukus būtų šventusi šeštąjį gimtadienį, tačiau jos gyvenimas baigėsi tragiškai. Tyrėjai mano, kad mergaitės tėvas Krzysztofas D. pirmiausia pasmaugė dukrą, o po to pats nusižudė.

REKLAMA
0

Kūnus rado mažylės motina Agnieszka, kuri grįžo namo iš darbo ir pamatė šokiruojantį vaizdą – pirmiausia savo vyro lavoną, o Julcios kambaryje – dukters kūną, rašoma fakt.pl.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaimynai sukrėsti

Kaimynai vis dar negali patikėti tuo, kas įvyko, ir apie šeimą atsiliepė kaip apie „mielą, labai ramią“.

REKLAMA
REKLAMA

50-metis Krzysztofas dirbo autobuso vairuotoju. Nuotraukose jis atrodo linksmas, šypsosi ir jo žmona Agnieszka. Julcia nuotraukose, darytose prieš dvejus metus, taip pat atrodo laiminga.

REKLAMA

Kaimynai pasakoja, kad vasarą tėvai ir močiutė mokė mergaitę važiuoti dviračiu, o močiutė praleido su šeima visą vasarą. Niekas nenumatė tragedijos.

„Dabar mes stengiamės apsaugoti nuo to tik vaikus. Mano dvi mergaitės yra tokio pat amžiaus kaip ta mažoji. Todėl tai yra šokiruojantis įvykis. Jos atpažintų ją, jei pamatytų žaidimų aikštelėje.

REKLAMA
REKLAMA

Mes visada sveikindavomės su ta šeima. Mano mergaitės manė, kad šį rytą buvo filmuojamas vaizdo klipas, nes matė žiniasklaidos kameras“, – papasakojo vienas iš kaimynų „Irish Mirror“.

Kitas kaimynas pridūrė: „Tai labai liūdna. Nežinoma, kas bus toliau. Kaip matote, žaidimų aikštelėje yra daug vaikų. Tai tokia rami kaimynystė, o ši šeima buvo labai tyli, laikėsi nuošalyje. Jie turėjo tik vieną vaiką.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Laukiama tyrimų rezultatų

Kaimynai kalbėjo, kad tėvas dažnai rūpinosi dukra, ją lydėdavo gatvėje ir mokė važiuoti dviračiu be pagalbinių ratukų.

„Jis stabdydavo automobilius gatvėje, kad mažoji galėtų pravažiuoti. Močiutė buvo ten visą vasarą“, – sakė vienas iš vietos gyventojų.

Be to, policija laukia tėvo ir vaiko lavonų tyrimo rezultatų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad lavonai gulėjo namuose iki sekmadienio, ir tik tada buvo ištirti ir užfiksuoti visi pėdsakai.

Julcios tėvai atvyko į Airiją prieš 20 metų. Agnieszka dirba vietos vaistinėje. Jos dukters mokykloje vaikams buvo suteikta psichologinė pagalba. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų