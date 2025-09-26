Plinta šokiruojantis moters ir jos globojamo vaiko konflikto vaizdo įrašas: prabilo tarnybos

Kadangi vaizdo įrašą atsiuntęs asmuo konkrečiai nurodė, kas yra globėja, redakcija susisiekė su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir gavo įstaigos išsamų komentarą. Kaip paaiškėjo, šis įvykis jau yra nutikęs anksčiau ir tarnybai žinomas.
Pažymime, kad siekiant apsaugoti nepilnamečio interesus, įraše matomus veidus paslėpėme, balsus pakeitėme. Kadangi atsiųstoje medžiagoje gausu necenzūrinės leksikos – VIDEO įrašą sutrumpinome, kai kuriuose intarpuose – išjungėme garsą. Vaizdo įrašą galite rasti apačioje.
Situacijų vaikų teisių gynėjams žinoma
Pateikiame Eglės Vainoraitės-Rauktienės, Metodinės pagalbos, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresniosios patarėjos komentarą.
„Ši situacija vaiko teisių gynėjams yra žinoma, tad dėl įrašo, kuriame užfiksuotas netinkamas globėjos elgesys su globojamu vaiku jau buvo reaguota: kreiptasi į policiją, šeimoje globojami vaikai buvo perkelti į saugią aplinką, vaikams inicijuota visa reikalinga pagalba.
Kadangi tuomet vaiko teisių gynėjams vertinant situaciją šeimoje paaiškėjo apie galimai netinkamą globėjo reagavimą į vaikų elgesio iššūkius, netinkamas auklėjimo priemones, buvo nustatytas vaikų apsaugos poreikis.
Svarbu pasakyti, jog vaiko globa nėra alternatyvi tėvystės forma, tai – paslauga vaikui, už kurios tinkamą organizavimą yra atsakingos valstybės ir savivaldos institucijos, o vaiko globėjas yra atsakingas už šios paslaugos kokybę. Tais atvejais, kai vaiko globėjui nepavyksta susitvarkyti su jam patikėtomis užduotimis, to priežastys gali būti įvairios, priklausančios ir nuo globėjo, ir nuo vaiko, ir nuo jo aplinkos – globėjas gali būti nuo pareigų nušalintas.
Minimu atveju taip pat kreipėmės į teismą dėl globėjo nušalinimo nuo pareigų. Šis prašymas buvo atmestas teismų du kartus. Šiuo metu ruošiame kasacinį skundą ir tikimės, kad susiklosčiusią situaciją pavyks išspręsti palankiausiai vaikams.
Svarbu suprasti, jog į globėjo šeimą vaikai dažnai ateina jau patyrę artimiausių žmonių netektį, atstūmimą, smurtą. Tad atsineša savo istoriją, savo patirtis, kartais ir elgesio iššūkius, sveikatos sunkumus. Būtent globėjui tenka atsakinga užduotis padėti vaikui šiuos iššūkius įveikti. Vaikui gali reikėti laiko pasijusti saugiu, gal užtruks, kol patikės, kad jis yra svarbus, reikalingas, mylimas, ims pasitikėti. Tai pareikalaus globėjo ypatingo jautrumo ir empatijos vaikui, bet pirmiausiai – kantrybės ir profesionalumo.
Valstybė siekia užtikrinti reikalingą pagalbą vaiko globos paslaugą teikiantiems žmonėms, tam kad jie nepalūžtų ir galėtų užtikrinti vaikui saugias ir harmoningas gyvenimo ir vystymosi sąlygas tiek, kiek reikia.
Turint klausimų rūpinantis vaiku, susidūrus su iššūkiais, globėjas visada gali kreiptis į kiekvienoje savivaldybėje veikiantį globos centrą, kuris atsako ne tik už globėjų rengimą, bet ir jų palaikymą. Suprantama, kad situacijos globėjų šeimose pasitaiko ir emociškai jautrios, sudėtingos, tad svarbu paminėti, kad globėjui gali būti pasiūlyta ir laikino atokvėpio paslauga. Tai leidžia pasiilsėti, atkurti emocinius resursus ir geriau pasirūpinti vaiku, už kurį globėjas prisiėmė atsakomybę.
Siekiant užtikrinti, kad globėjais taptų tik geriausių ketinimų turintys žmonės, jiems yra organizuojami specialūs mokymai pagal Globėjų ir įtėvių rengimo programą, atsakingai vertinamas žmonių pasirengimas ir motyvacija tapti globėjais. Mokymuose būsimi globėjai įgyja žinių, analizuoja galimas situacijas, mokosi, kaip tinkamai jose reaguoti.
Nauji moksliniai tyrimai atskleidžia, kaip galima padėti vaikui įveikti traumines patirtis ir čia labai svarbus globėjo tinkamas pasirengimas, žinios. Kuo geriau globėjas žinos pagalbos vaikui būdus, bus geriau pasirengęs savo misijai ir gebės atliepti dažnai labai specifinius konkretaus tėvų globos netekusio vaiko poreikius, tuo sėkmingiau bus atkurtas vaiko saugumo ir pasitikėjimo savimi jausmas, o iš dalies tai nulemia tolimesnį vaiko gyvenimą.
Įraše matomas suaugusio žmogaus elgesys su vaiku yra nepateisinamas. Visgi vieno ar kelių žmonių netinkamas elgesys nesumažina visų likusių globėjų darbo prasmės. Šiuo metu Lietuvoje yra keli tūkstančiai globėjų, kurie šilumą, rūpestį ir meilę dovanoja be tėvų globos likusiems vaikams. Tai didžiulio ryžto ir pašaukimo turinti misija, į kurią sudedami šilčiausi žmogaus jausmai ir begalė kantrybės.
Kilus klausimų, kviečiame žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800, taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112“, – rašoma Eglės Vainoraitės-Rauktienės pateiktame komentare.
Papildyta
Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, 2024 m. spalio mėnesį dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Tų pačių metų lapkričio mėnesį ikiteisminis tyrimas prokurorės nutarimu buvo nutrauktas.
