TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Pamačius, ką iš seno namo padarė klaipėdietės šeima, sunku patikėti: sukūrė tikrą pasaką

2025-09-19 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 19:00

Ne vieni sutuoktiniai svajoja apie nedidelį, bet jaukų lizdelį savo šeimai. Ne išimtis ir klaipėdietės Renatos Raugienės šeima, kurie jau ne tik spėjo žengti pirmąjį žingsnį namų kūrimo procese, tačiau taip pat žaibiškai pelnė internautų simpatijas dėl itin jaukaus ir šeimyniško interjero kūrimo.

Klaipėdiečių šeima savo rankomis atnaujino seną namą: parodė, kaip atrodo dabar (nuotr. asm. archyvo)
17

Ne vieni sutuoktiniai svajoja apie nedidelį, bet jaukų lizdelį savo šeimai. Ne išimtis ir klaipėdietės Renatos Raugienės šeima, kurie jau ne tik spėjo žengti pirmąjį žingsnį namų kūrimo procese, tačiau taip pat žaibiškai pelnė internautų simpatijas dėl itin jaukaus ir šeimyniško interjero kūrimo.

Prieš vienerius metus Renatos šeima įsigijo būstą, o tada prasidėjo ilgas, tačiau malonus namų kūrimo procesas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visą šį procesą Renata fiksavo ir dalijosi jo eiga socialiniuose tinkluose. Nors patalpų atnaujinimas nėra baigtas, tačiau pašnekovė sutiko naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakoti, kaip einasi statybos ir kokius darbus dar liko nudirbti.

Renatos namų prieš ir po pokyčiai
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Renatos namų prieš ir po pokyčiai

Galvoje jau turėjo namų viziją

Pirmiausia, Renata papasakojo apie tai, kad jos šeimyna tikrai nemaža – ji turi vyrą, du sūnus, taip pat šeima augina du šunis.

Dėl to bėgant laikui vien tik bute turimos erdvės jiems neužteko, reikėjo pradėti dairytis didesnių patalpų gyvenimui.

„Pradėjome dairytis namo, svajoti apie savo erdvę ir visai netikėtai atradome vietą, kuri iš pirmo žvilgsnio neatrodė kaip iš svajonių žurnalo.

Vis tik vos įžengus į kiemą prieš akis iškilo aiški „prieš ir po“ vizija – tarsi jau matyčiau, kaip ši vieta gali atgyti.

Tai man priminė vaikystę prie ežero – gamtos artumas, kiemo erdvė, laisvė. Būtent tas jausmas ir paskatino imtis šio projekto“, – apie meilę iš pirmo žvilgsnio erdvei pasakojo ji.

Paprašius išsamiau pasidalinti savo pirmąja vizija, Renata aiškino, kad jos pagrindinis motyvas – natūralumas.

Pašnekovė atskleidė, kad niekada neieškojo prabangos ir tobulumo, tad jos šeimos gyvenamoji erdvė turėjo atspindėti tikrumą.

„Norėjosi namų, kurie būtų šviesūs, jaukūs ir paprasti, alsuotų natūralumu. Svajojome apie  skandinavišką stilių – šviesias spalvas, lengvą erdvę, daug šviesos ir natūralias medžiagas.

Man visada buvo svarbu ne prabanga, o tikras gyvenimas – šuo, lakstantis po kiemą, vaikai, galintys ištepti sieną be baimės sugadinti „tobulą paveikslą“.

Vizijoje mačiau vaikus, bėgiojančius basomis, mūsų šeimos vakarus prie jaukaus židinio, rytinę kavą prie lango. Norėjau, kad namai būtų vieta, kur gera tiesiog būti“, – svajomis dalijosi Renata.

Per metus laiko – beveik pilna vidaus rekonstrukcija

Kaip pasakojo Renata, namų raktus šeimyna gavo praėjusiais metais, o jau šių metų liepos pradžioje apsigyveno. Pasiteiravus pašnekovės, ką per šį laiką pavyko nuveikti, ji pasidalijo šeimos pasiekimais.

„Per šį laiką namuose įvyko nemažai pokyčių. Visiškai atnaujinome vonios kambarį ir tualetui skirtas patalpas, vietoje atviro balkono įrengėme apšiltintą koridorių su laiptais į antrąjį aukštą.

Virtuvė buvo perkelta arčiau koridoriaus, o vonios kambarys persikėlė į pirmą aukštą. Senojo vonios kambario vietoje dabar įsikūrė miegamasis.

Vaikų kambaryje sienos minimaliai perdažytos ir pertapetuotos, o pirmajame aukšte apšiltintos grindys. Visi šie pokyčiai padarė namus daug patogesnius mūsų kasdienybei“, – vieną po kito pokyčius vardijo ji.

O pasiteiravus, kokie darbai dar laukia priešaky, Renata atskleidė, kad iš tiesų vizija dar nėra pilnai išpildyta.

Pasak jos, dabar daugiau dėmesio norisi skirti kiemui, stogui bei dekorui. Ji aiškino, kad norisi mėgautis namais ir aplinka visais sezonais.

„Ateityje norime įsirengti įstiklintą terasą, taip pat planuojame naujus laiptus visur, kur jie dar nėra patogūs ar saugūs.

Dar laukia naujas stogas, namo išorės apšiltinimas ir dekoras. Norime dar daugiau šviesos, jaukumo, natūralių detalių ir erdvių, kuriose tilptų ir vaikų žaidimai, ir šeimos poilsis“, – dalijosi Renata.

Didžioji dalis darbų – šeimos indėlis

Pasiteiravus Renatos, ar visus darbus pavyko atlikti patiems, ji tikino, kad taip. Tiesa, ji pridėjo, kad savo pagalbos namų įrengimui negailėjo ir jos bei jos vyro šeima, vyro kolega.

„Daugumą darbų atlikome patys, su šeimos ir artimųjų pagalba. Esame labai dėkingi visiems prisidėjusiems – ypatingai mano vyrui Arnoldui, jo broliui ir kolegai, taip pat mano tėčiui Alfonsui.

Be jų pagalbos daugelis pokyčių būtų buvę gerokai sudėtingesni, o mūsų vizija galbūt dar ilgai būtų likusi tik svajone“, – šyptelėjo ji.

O pasiteiravus Renatos apie sumas, kurias teko investuoti į šį projektą, ji prisipažino, kad suskaičiuoti sunku, nes didžioji dalis atliktų darbų buvo daryta jų pačių.

„Galima sakyti, kad daugiau nei skaičiai čia svarbus buvo laikas, kantrybė ir šeimos įdėta širdis. Atnaujinimai pareikalavo nemažai pastangų, bet kartu jie tapo bendru mūsų projektu, kuriame kiekvienas prisidėjo savo darbu, idėjomis ir pagalba“, –  dalijosi ji.

O visiems tiems, kurie nori atsinaujinti savo sodybas ir namus, Renata priminė vieną svarbią mintį:

„Net ir sena troba gali būti rūmais, jei tik jos šeimininkai vienas su kitu elgsis kaip karalius su karaliene.“

