Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Už šį veiksmą namuose gresia iki 300 eurų bauda: įspėja visus

2025-09-18 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 15:10

Turbūt ne vienas yra susidūręs su situacija, kuomet vakaro metu jau ruošiamasi poilsiui, ketinama gultis į lovą, o kaimyniniame bute vis netyla vakarėliai. Vis tik tokiais atvejais galima sureaguoti ir kaimynams nesutikus pritildyti garso – kreiptis į teisėsaugą.

Eurai (nuotr. SCANPIX)

Turbūt ne vienas yra susidūręs su situacija, kuomet vakaro metu jau ruošiamasi poilsiui, ketinama gultis į lovą, o kaimyniniame bute vis netyla vakarėliai. Vis tik tokiais atvejais galima sureaguoti ir kaimynams nesutikus pritildyti garso – kreiptis į teisėsaugą.

REKLAMA
0

Už triukšmavimą namuose gresia baudos.

Už triukšmavimą – iki 300 eurų bauda 

Socialiniame tinkle „Facebook“ teisininkė, mediatorė Raimonda Joskaudienė pasidalijo įrašu apie tai, kas gresia triukšmaujantiems kaimynams. Šia informacija ji leido pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„KAIMYNAI TRIUKŠMAUJA, KĄ DARYTI

Ką laikome triukšmu?

Pagal Triukšmo valdymo įstatymą ir Visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktus, triukšmas – tai garsas, kuris viršija nustatytas ribas ir trikdo kitų žmonių ramybę bei sveikatą.

REKLAMA
REKLAMA

Kada negalima triukšmauti?

• Darbo dienomis: nuo 22:00 iki 7:00 – draudžiama kelti triukšmą daugiabučiuose ir gyvenamuosiuose rajonuose (būtent gyvenamuosiuose)

REKLAMA

• Poilsio / švenčių dienomis: nuo 22:00 iki 9:00 – taip pat draudžiama.

• Kai kuriose savivaldybėse gali būti nustatyti griežtesni vietiniai reikalavimai.

Leidžiami triukšmo lygiai (gyvenamosiose patalpose):

• Dieną (7:00–19:00) – apie 55 dBA.

• Vakare (19:00–22:00) – apie 50 dBA.

• Naktį (22:00–7:00) – apie 45 dBA.

(dBA – decibelai, matuojami pagal specialią skalę; įprastas pokalbis būna ~50–60 dBA, o statybiniai darbai ar garsiai grojanti muzika gali viršyti 80–90 dBA)

REKLAMA
REKLAMA

Ką galite daryti, jei kaimynas triukšmauja?

1. Pakalbėti draugiškai – kartais padeda tiesioginis pokalbis, ypač jei žmogus nesuvokia, kad kelia diskomfortą.

2. Kviesti policiją – skambinti 112, jei triukšmas tęsiasi, ypač naktį. Policija gali skirti baudą pagal Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK 488str.):

• pirmą kartą bauda nuo 20 iki 300 €,

• pakartotinai – iki 600 €.

3. Kreiptis į savivaldybę – daugelyje savivaldybių yra Viešosios tvarkos skyrius, kuris taip pat kontroliuoja triukšmo atvejus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

4. Kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) – jei triukšmas nuolatinis (pvz., statybos, įrenginiai, įmonės veikla), NVSC gali atlikti triukšmo matavimus ir įpareigoti pašalinti pažeidimus.

5. Civilinis ieškinys – jei triukšmas sistemingas ir daro žalą sveikatai ar gyvenimo kokybei, galima kreiptis į teismą dėl neturtinės žalos atlyginimo“, – rašė ji įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų