Už šį veiksmą namuose gresia iki 300 eurų bauda: įspėja visus

Už triukšmavimą namuose gresia baudos.
Už triukšmavimą – iki 300 eurų bauda
Socialiniame tinkle „Facebook“ teisininkė, mediatorė Raimonda Joskaudienė pasidalijo įrašu apie tai, kas gresia triukšmaujantiems kaimynams. Šia informacija ji leido pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„KAIMYNAI TRIUKŠMAUJA, KĄ DARYTI
Ką laikome triukšmu?
Pagal Triukšmo valdymo įstatymą ir Visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktus, triukšmas – tai garsas, kuris viršija nustatytas ribas ir trikdo kitų žmonių ramybę bei sveikatą.
Kada negalima triukšmauti?
• Darbo dienomis: nuo 22:00 iki 7:00 – draudžiama kelti triukšmą daugiabučiuose ir gyvenamuosiuose rajonuose (būtent gyvenamuosiuose)
• Poilsio / švenčių dienomis: nuo 22:00 iki 9:00 – taip pat draudžiama.
• Kai kuriose savivaldybėse gali būti nustatyti griežtesni vietiniai reikalavimai.
Leidžiami triukšmo lygiai (gyvenamosiose patalpose):
• Dieną (7:00–19:00) – apie 55 dBA.
• Vakare (19:00–22:00) – apie 50 dBA.
• Naktį (22:00–7:00) – apie 45 dBA.
(dBA – decibelai, matuojami pagal specialią skalę; įprastas pokalbis būna ~50–60 dBA, o statybiniai darbai ar garsiai grojanti muzika gali viršyti 80–90 dBA)
Ką galite daryti, jei kaimynas triukšmauja?
1. Pakalbėti draugiškai – kartais padeda tiesioginis pokalbis, ypač jei žmogus nesuvokia, kad kelia diskomfortą.
2. Kviesti policiją – skambinti 112, jei triukšmas tęsiasi, ypač naktį. Policija gali skirti baudą pagal Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK 488str.):
• pirmą kartą bauda nuo 20 iki 300 €,
• pakartotinai – iki 600 €.
3. Kreiptis į savivaldybę – daugelyje savivaldybių yra Viešosios tvarkos skyrius, kuris taip pat kontroliuoja triukšmo atvejus.
4. Kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) – jei triukšmas nuolatinis (pvz., statybos, įrenginiai, įmonės veikla), NVSC gali atlikti triukšmo matavimus ir įpareigoti pašalinti pažeidimus.
5. Civilinis ieškinys – jei triukšmas sistemingas ir daro žalą sveikatai ar gyvenimo kokybei, galima kreiptis į teismą dėl neturtinės žalos atlyginimo“, – rašė ji įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!