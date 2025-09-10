Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Interjeras

Parduodamas išskirtinis namas Lietuvoje: užėjus į vidų apstulbtų dažnas

2025-09-10 12:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-10 12:50

Skaitmeninio turinio kūrėja, nekilnojamo turto brokerė Renata Rac savo „Facebook“ paskyroje pasidalino neeiliniu skelbimu: Kaune, Šilainių rajone parduodamas namas su ryškiaspalviu, prabanga žibančiu interjeru

Parduodamo namo skelbimas Kaune (nuotr. facebook.com)
16

Skaitmeninio turinio kūrėja, nekilnojamo turto brokerė Renata Rac savo „Facebook“ paskyroje pasidalino neeiliniu skelbimu: Kaune, Šilainių rajone parduodamas namas su ryškiaspalviu, prabanga žibančiu interjeru

REKLAMA
3

Neeiliniu skelbimu Renata sutiko pasidalinti ir su tv3.lt skaitytojais.

Įspūdingas interjeras, patiksiantis ne kiekvienam

Parduodamas namas Šilainiuose
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Parduodamas namas Šilainiuose

„Išskirtinis namas – mažesne kaina

Parduodamas itin išskirtinis, 5 miegamųjų namas Šilainiuose

PAGRINDINĖ INFORMACIJA: Adresas: Pryšmančių g., Šilainiai;

Žemės sklypas: 7,28 a;1999 m., 3 aukštų mūrinis namas;

Plotas: 467,37 m2;8 kambariai: 5 miegamieji, 2 virtuvės, svetainė, 3 vonios kambariai.

Šildymas dujinis ir kietu kuru;

Miesto vandentiekis ir nuotekos;

Name yra pirtis, baseinas;

Lauke terasa, ūkinis pastatas;

PRIVALUMAI: Namas parduodamas su visais baldais ir kokybiška buitine technika;

Itin ekskliuzyvinis menininko Pakėno kurtas interjeras;

Patogus namo išplanavimas ir du atskiri įėjimai lengvai pritaikomi gyventi dviem atskiroms šeimoms ar nuomai;

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujai pastatyta saulės elektrinė;

Kondicionieriai;

Kieme vietos 4 automobiliams, garažas 2 automobiliams;

Asfaltuotas privažiavimas;

Rami vieta, toliau nuo daugiabučių namų ir pagrindinių gatvių;

Patogi lokacija susisiekimo atžvilgiu.

Kaina: 570.000 Eur (buvo 590.000 Eur)Daugiau informacijos ir dėl apžiūros susisiekite+370 610 22627 Renata Rac“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų