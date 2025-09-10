Parduodamas išskirtinis namas Lietuvoje: užėjus į vidų apstulbtų dažnas

Neeiliniu skelbimu Renata sutiko pasidalinti ir su tv3.lt skaitytojais.
Įspūdingas interjeras, patiksiantis ne kiekvienam
„Išskirtinis namas – mažesne kaina
Parduodamas itin išskirtinis, 5 miegamųjų namas Šilainiuose
PAGRINDINĖ INFORMACIJA: Adresas: Pryšmančių g., Šilainiai;
Žemės sklypas: 7,28 a;1999 m., 3 aukštų mūrinis namas;
Plotas: 467,37 m2;8 kambariai: 5 miegamieji, 2 virtuvės, svetainė, 3 vonios kambariai.
Šildymas dujinis ir kietu kuru;
Miesto vandentiekis ir nuotekos;
Name yra pirtis, baseinas;
Lauke terasa, ūkinis pastatas;
PRIVALUMAI: Namas parduodamas su visais baldais ir kokybiška buitine technika;
Itin ekskliuzyvinis menininko Pakėno kurtas interjeras;
Patogus namo išplanavimas ir du atskiri įėjimai lengvai pritaikomi gyventi dviem atskiroms šeimoms ar nuomai;
Naujai pastatyta saulės elektrinė;
Kondicionieriai;
Kieme vietos 4 automobiliams, garažas 2 automobiliams;
Asfaltuotas privažiavimas;
Rami vieta, toliau nuo daugiabučių namų ir pagrindinių gatvių;
Patogi lokacija susisiekimo atžvilgiu.
Kaina: 570.000 Eur (buvo 590.000 Eur)Daugiau informacijos ir dėl apžiūros susisiekite+370 610 22627 Renata Rac“
