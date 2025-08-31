Internete – šokiruojantys skelbimai: gresia ne tik bauda, bet ir kalėjimas

Kaip ir kasmet medikai jau sulaukia pavienių, musmirių prisivalgiusių ir apsinuodijusių, pacientų.
Gresia net iki 15 metų kalėjimo
Nuo sausio pirmosios dvi medžiagos, esančios raudonojoje musmirėje – muscimolis ir iboteninė rūgštis, įtrauktos į narkotikų sąrašą. Tad pareigūnai vartojantiems ir laikantiems neleistinus grybus, kuriuose yra šių medžiagų, primena dėl gresiančių griežtų baudų ir net penkiolikos metų kalėjimo.
„Taisyklės galioja lygiai tokios pačios, kaip ir bet kokiai psichotropinei medžiagai Lietuvoje. Noriu pabrėžti, kad ne pati musmirė įtraukta į narkotikų sąrašus, bet veikliosios medžiagos“, – TV3 žinioms sakė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Rasa Povilanskienė.
Gamtos tyrimų centro grybų ekspertas sako, kad šių medžiagų yra kiekvienoje raudonoje ir dėmėtoje musmirėje. Jeigu ne draudžiamo muscimolio, tai iboteninės rūgšties tikrai bus.
„Muscimolis – iboteninės rūgšties darinys, kuri ilgainiui virsta tiek grybą palaikius, arba mūsų organizme, gali būti, kad beveik nebus, arba visai nebus. Bet bus iboteninė rūgštis, tarkim“, – patikino mikologas Jonas Kasparavičius.
Skelbimų internete apie superkamas musmires vis dar yra
Internete vis dar galima rasti telefono numerių, kuriais siūloma skambinti surinkus musmires ar norint jų įsigyti. Tiesa, su supirkėjais pabandžius susisiekti arba niekas neatsiliepia, arba žmonės sako, kad klaidingai surinktas numeris.
Ir nors, kaip sako specialistai, draudimas labai sumažino supirkėjų ir musmiriautojų kiekius, visgi ligonių priėmimo skyriuose jau pasirodė pirmieji pacientai, savo kailiu perdozavę musmirių. Tiesa, kol kas vienas kitas, medikai baiminasi rugsėjo, kai prasidės gausesnis musmirių derlius.
„Sukelia psichoaktyvų poveikį, žmonės gali pradėti haliucinuoti. Gali jausti euforiją, gali tiek regos, tiek vaizdines haliucinacijas matyti, jiems atrodo, kad jie sapnuoti gali pradėti būdraudami, – įspėjo klinikinės toksikologijos gydytojas Haris Jakavičius. – Žmogus nesugeba traktuoti realios aplinkos tokia, kokia ji yra, ir gali įvykti netikėtų traumų. Nes matydamas haliucinacijas, jie gali nesuprasti, kur jis yra. Jis gali po mašina pakliūti, iškristi pro pastato langą, įvairių gali būti traumų“.
Užtenka vos kelių šių grybų kepurėlių, kad žmogus atsidurtų reanimacijoje, su stipriai pasireiškiančiomis haliucinacijomis. O štai lengvatikiams nė motais.
Kai kurie feisbuke net renginį organizuoja, tiesa, kainuojantį ne vieną dešimtį eurų. Esą mokys žmones ruošti musmires. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas šio renginio organizatorius sako įspėjęs.
„Kalbėti nedraudžiama, bet reikia turėti omenyje, kad įstatymai draudžia reklamuoti narkotines, psichotropines medžiagas, taip pat draudžia platinti informaciją, skatinančią vartoti narkotines, psichotropines medžiagas, tą reikia turėti omenyje, kai apie tai kalbame“, – sakė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė Rasa Povilanskienė.
Už tokių medžiagų laikymą gresia ne tik bauda. Jeigu nustatoma, kad musmirės buvo skirtos parduoti ar kitaip platinti, tuomet gresia net ir iki 15 metų kalėjimo.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 Žinių reportažą.