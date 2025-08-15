Gydytojai pakraupę dėl to, ką perka lietuviai, ir nebežino, kaip juos gydyti: „Visiškas jovalas“

Medikai neslepia, kad žmonės maišo skirtingas medžiagas, neretai su alkoholiu, o tai baigiasi ir mirtimi. Negana to, narkotinėmis medžiagomis svaiginasi ir jaunimas festivaliuose. Štai Nidoje pareigūnai sulaikė net penkis jaunuolius, kurie turėjo tablečių ir įvairių miltelių. Kiek dar tokių nesulaikytų – sunku net įsivaizduoti.
Socialiniuose tinkluose skrieja nemalonūs vaizdai. Klaipėdoje vienas pilietis įsivaizduoja, kad groja nematomu instrumentu ar diriguoja orkestrui. O prie Tauro kalno Vilniuje užfiksuotas vyras stovi sukniubęs, ilgai nejuda.
Narkotikų pavartoję piliečiai neretai pavojų sukelia ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Registratorius užfiksavo vyrą, kuris nesiorientuodamas aplinkoje vos nepapuolė po ratais. Vilnietis Kostas pasakoja, kad viskas įvyko bevažiuojant į draugo gimtadienį Markučiuose.
„Žmogus labai aiškiai su psichiką paveikiančiomis medžiagom prieš pat mašiną iškrito ir vos jo nepartrenkėm. <...> Problema, kad labai lengvai yra prieinama viskas, kai telefonais gali užsisakinėti viską ir taip toliau. Bet jeigu neradom sprendimo prieš 30 metų, tai nerasim sprendimo ir dabar“, – kalbėjo vyras.
Jaučiasi nesaugūs
Kalbinti praeiviai pastebi narkomanus gatvėse ir sako, kad jaučiasi nesaugūs:
„Eini miegoti ir girdi naktimis, kad rėkauja kažkas. Tai supranti, kad galbūt buvo pavartota kažko. Arba randi švirkštų kur nors besimėtant vidury gatvės.“
„Kai kuriems agresija, kai kurie nesiorientuoja.“
„Būna kažkokie komentarai praeivių atžvilgiu ne visai tinkami, ne visai mandagūs.“
O vasarą, savaitgaliais ir ypač per festivalius narkotines medžiagas gausiai vartoja jaunimas. Nidoje vykusio muzikinio festivalio metu pareigūnai rado narkotinių medžiagų, jas turėjo penki vyrai, kurių amžius – nuo 23 iki 31 metų.
„Buvo plastikiniai maišeliai ar folijos lankstinukai su tabletėmis, balta biria medžiaga, taip pat įtarimų sukėlė viena elektroninė cigaretė su galbūt narkotine medžiaga“, – pasakojo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Asta Kažukauskienė.
Nerimą kelia neaiškios naujos medžiagos
Pernai atliktas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimas atskleidė, kad beveik pusė iš 400 apklaustų festivalių lankytojų Lietuvoje vartojo arba ketino vartoti narkotikus.
„Daug nerimo kelia ir naujos psichoaktyvios medžiagos, kurios vis pakliūna į rinką. Šiuo metu jų yra virš tūkstančio“, – sakė departamento specialistė Roberta Arbačiauskaitė.
„Dabar yra visiškas jovalas. Tas, kas perka, nežino, ką perka, tas, kas parduoda, nežino, ką parduoda, o tas, kas gydo, juo labiau nežino, ką gydo“, – antrino klinikinės toksikologijos gydytojas Linas Zdanavičius.
Patys medikai pastebi, kad jaunimas vartoja kelias medžiagas vienu metu, neretai maišo ir su alkoholiu. O vasaros savaitgaliais ar per festivalius, pasak medikų, apsvaigusių skubios pagalbos skyriuose daugėja.
„15-20 procentų daugiau tokių pacientų būna negu paprastom darbo dienom. Žmogus aktyvus, prakaituoja, ažituotas, vyzdžiai išsiplėtę, greita kalba. Jeigu alkoholis ant viršaus pavartotas, tai ir pykinimas būna“, – aiškino klinikinės toksikologijos gydytojas Haris Jakavičius.
Daliai padėti nebepavyksta
Toksikologai atviri – pasitaiko atvejų, kai nebepavyksta išgelbėti žmogaus gyvybės.
„Jau atveža į ligoninę juos merdinčius, ypač perdozavimo atvejais, ir kai jau stengiesi suteikti gyvybines funkcijas palaikančias pagalbas, būna, galbūt, per vėlu, arba tas poveikis yra toks stiprus, kad tiesiog nepavyksta“, – sakė H. Jakavičius.
Pasak policijos, stiprūs narkotikai – fentanilis, karfentanilis – atkeliauja iš užsienio valstybių, didžiąja dalimi iš Vakarų.
„Pastaruoju metu kova su šiais platintojais yra pakankamai sėkminga, tikrai sulaikom daug asmenų ir nusikalstamų grupuočių, kurios tuos narkotikus platina, tačiau kol yra paklausa ta pasiūla vis tiek atsiranda“, – teigė policijos komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
Policija ragina kreiptis į anoniminę telefono liniją „NARKOTIKAMS – NE.“ Ja galima pranešti apie įtariamą narkotikų platinimą. O medikai pataria nelikti abejingiems pamačius apsinuodijusį asmenį ir kviesti greitąją medicinos pagalbą.
