TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pasieniečiams įkliuvo į narkotikus panašių medžiagų turėję Vilniaus rajono gyventojai

2025-08-14 07:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 07:54

Neįprastai besielgianti trijulė Vilniaus rajone sulaukė pasieniečių, o vėliau ir policijos pareigūnų dėmesio.

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Neįprastai besielgianti trijulė Vilniaus rajone sulaukė pasieniečių, o vėliau ir policijos pareigūnų dėmesio.

0

Antradienio rytą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kenos pasienio užkardos pasieniečiai, Kalvelių kaime, Vilniaus rajone, vaizdo stebėjimo sistemų pagalba užfiksavo ties geležinkelio pervaža tris asmenis. Pareigūnų dėmesį patraukė įtartinas minėtos trijulės elgesys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasieniečiams nuvykus patikrinti minėtų asmenų paaiškėjo ir galima tokio elgesio priežastis. Patikrinus 21-erių ir 20-ies metų amžiaus Vilniaus rajono gyventojus, pareigūnai pas juos aptiko galimai narkotines medžiagas.

Trečiasis, 25-erių asmuo, su savimi jokių draudžiamų daiktų neturėjo, pranešė VSAT.

Asmenys buvo sulaikyti ir perduoti atvykusiems Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams, kurie atliks tolimesnius veiksmus.

