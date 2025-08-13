Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Estijoje – neįprastas bandymas: lenkas ant čiužinio plaukė prisijungti prie Rusijos kariuomenės

2025-08-13 15:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 15:28

Estijos pareigūnai sulaikė Lenkijos pilietį, bandžiusį patekti į Rusiją ir prisijungti prie jos karinių pajėgų.

Estijoje – neįprastas bandymas: lenkas ant čiužinio plaukė prisijungti prie Rusijos kariuomenės (nuotr. SCANPIX)

Estijos pareigūnai sulaikė Lenkijos pilietį, bandžiusį patekti į Rusiją ir prisijungti prie jos karinių pajėgų.

4

49 metų vyras, anksčiau atkeliavęs į Estiją iš Serbijos, su savimi atsivežė daiktų, rodančių paramą Rusijos karui Ukrainoje, trečiadienį pranešė Estijos teisėsaugos institucijos.

Praėjusią savaitę Estijos tarnybos jį sulaikė bandantį ant pripučiamo čiužinio perplaukti upę Narvos mieste ir taip patekti į Rusiją. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Noras stoti į Rusijos kariuomenę kelia pavojų

Pasak prokuroro Gardi Andersono, noras įstoti į Rusijos kariuomenę „netiesiogiai“ kelia pavojų Estijos ir visos ES saugumui.

Estijos vidaus saugumo tarnybos (ISS) atstovė spaudai Marta Tuul sakė, kad pagal Estijos įstatymus prisijungimas prie užsienio valstybės agresijos veiksmų ar dalyvavimas juose yra nusikaltimas. ISS teigė, kad lenko suėmimas tikriausiai išgelbėjo bent kelių ukrainiečių gyvybes.

Estijos ir Rusijos siena driekiasi 340 km, o Narvos upė abiejų valstybių pasienyje teka 76 km atkarpoje.

