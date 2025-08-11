Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šalčininkų rajone pasieniečiai rado 1,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių

2025-08-11 16:39 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 16:39

Pasieniečiai ir jų jų tarnybiniai šunys praėjusią savaitę Šalčininkų rajone aptiko kontrabandinių cigarečių krovinį, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

VSAT (nuotr. Elta)

Pasieniečiai ir jų jų tarnybiniai šunys praėjusią savaitę Šalčininkų rajone aptiko kontrabandinių cigarečių krovinį, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

0

Anot VSAT, penktadienį Varėnos pasienio rinktinės Tribonių užkardos pareigūnai vaizdo stebėjimo sistema, kuria kontroliuoja sieną su Baltarusija bei jos prieigas, ties Kaniūkų kaimu užfiksavo, kaip į Lietuvos teritoriją įmetami ryšuliai. Tai padarę asmenys netrukus dingo Baltarusijos gilumoje.

Kaip nurodo VSAT, Tribonių pasienio užkardos pareigūnai užblokavo aplinkines vietoves ir į pagalbą pasitelkė gretimos Gintaro Žagunio pasienio užkardos kinologus su trijų metų belgų aviganiu Chico ir ketverių vokiečių aviganiu Ragnar.

Pasienieiai, apieškoję miškingą vietovę, šalia valstybės sienos įrengtos apsauginės tvoros aptiko keturis stačiakampio formos ryšulius, apvyniotus mėlyna polietileno plėvele. Vėliau netoliese aptikti dar du ryšuliai.

„Šešiose kartoninėse dėžėse, kurios neatiteko kontrabandininkams, rasta 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“  ir „Minsk Super Slims“ su baltarusiškomis banderolėmis“, – nurodo VSAT. 

Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, siekia 7 785 eurus.

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

