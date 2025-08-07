Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš tarnybos atleistas su kontrabandininkais bendrininkavęs Tribonių užkardos pasienietis

2025-08-07 07:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 07:49

Trečiadienį, baigus tarnybinį patikrinimą ir konstatavus, kad VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos specialistas T. S. savo veiksmais pažemino pareigūno vardą, jis buvo atleistas iš vidaus tarnybos.

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Trečiadienį, baigus tarnybinį patikrinimą ir konstatavus, kad VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos specialistas T. S. savo veiksmais pažemino pareigūno vardą, jis buvo atleistas iš vidaus tarnybos.

REKLAMA
0

Kaip skelbia VSAT, tai padaryta po to, kai birželio 25 dieną Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu T. S. pripažino kaltu pagal visus jam pateiktus kaltinimo punktus – dėl bendrininkavimo organizuojant kontrabandą, t. y. per valstybės sieną gabenant privalomus pateikti muitinei daiktus (baltarusiškas cigaretes), kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, dėl pasikėsinimo pažeidžiant nustatytą tvarką gabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, bei dėl piktnaudžiavimo tarnyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už minėtas nusikalstamas veikas buvusiam pasieniečiui skirta 9 400 eurų bauda.

Valstybės sieną saugojęs ir kontrabandą užkardyti turėjęs T. S. nuteistas kartu su keturiais savo bendrininkais. Ikiteisminio tyrimo metu Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika valstybei padarytos beveik 34 tūkst. eurų turtinės žalos, kurią kaltinamieji solidariai atlygino.

REKLAMA
REKLAMA

T. S. su įkalčiais įkliuvo daugiau kaip prieš metus, 2024-ųjų gegužės 11 d.

Tikrinant VSAT kriminalinės žvalgybos informaciją dėl cigarečių kontrabandos bei piktnaudžiavimo tarnyba, Milvydų kaime, Šalčininkų rajone, prie vienos sodybos buvo surengta pasala. Joje dalyvavo VSAT Imuniteto valdybos pareigūnai kartu su kolegomis iš VSAT Specialiosios paskirties skyriaus Vilniaus ir Varėnos komandų. Pasaloje buvę VSAT pasieniečiai stebėjo žmonių judėjimą, užfiksavo atvykstantį automobilį.

REKLAMA

Sulaukę tinkamo momento, pasieniečiai pasirodė iš už priedangos. Stebėtos sodybos teritorijoje buvo sulaikyti Vilniaus rajono gyventojas ir du šalčininkiečiai. Vyrai į automobilį krovė dėžes su kontrabandiniais rūkalais. VSAT pareigūnai iš viso aptiko per 12 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio rūkalų vertė, įskaičiuojant visus Lietuvoje sumokėti privalomus mokesčius, – daugiau kaip 50 tūkst. eurų. Įtardami prisidėjus prie šios nusikalstamos veikos, VSAT pareigūnai dar sulaikė Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos specialistą. Jis buvo nušalintas nuo tarnybos ir mėnesiui suimtas.

REKLAMA
REKLAMA

VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje dėl kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Baigus ikiteisminį tyrimą, prokurorui pasiūlius, baudžiamasis procesas buvo užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų