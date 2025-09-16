Ši medikų šeima Lietuvoje – neeilinė: verta didžiausios pagarbos

Šį garbingą įvertinimą šiemet pelnė gydytojų duetas – vaikų gydytoja Liuda Gražina Bekerienė ir urologas Tonaras Bekeris, daugybę metų savo darbu garsinę ne tik miestą, bet ir visą Lietuvą.
Jų indėlis į Respublikinės Šiaulių ligoninės veiklą, pacientų sveikatą ir regiono medicinos raidą yra neabejotinai ryškus.
Gydytojų Bekerių šeima keturis dešimtmečius atidavė pacientams
Tai – ne tik profesionalūs pasiekimai, bet ir šiltas, nuoširdus rūpestis žmonėmis, dėl kurio gydytojų pavardės tapo pagarbaus įvertinimo simboliu.
„Šiaulių miesto garbės piliečio inauguracijos šventė prasidėjo ypatinga akimirka – buvo įteiktas Auksinio šaulio padėkos ženklas, simbolizuojantis miesto pagarbą ir dėkingumą. Šį kartą garbė teko žinomai ir miestui itin nusipelniusiai medikų šeimai – vaikų gydytojai Liudai Gražinai Bekerienei ir urologui Tonarui Bekeriui.
Auksinio šaulio ženklas – nedidelis, bet ypatingos simbolinės vertės aukso ženklelis, skiriamas žmonėms, kurie savo darbais, pasiekimais ir iniciatyvomis garsina Šiaulius ir visą Lietuvą. Nuo 2015 metų šį ženklą yra pelnę vos kelios dešimtys šiauliečių, todėl šių metų apdovanojimas – svarbi ir iškilminga akimirka visam miestui.
Gydytojų Bekerių šeima daugiau nei keturis dešimtmečius dirbo Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, palikdama ryškų pėdsaką viso regiono medicinos istorijoje.
Tonaras Bekeris savo profesinį kelią pradėjo 1975 m. Urologijos skyriuje ir ilgainiui tapo šio skyriaus vedėju. Jis prisidėjo prie urologinės pagalbos plėtros regione, inicijavo ir įgyvendino svarbius pokyčius pacientų gydymo kokybei gerinti.
Per ilgametę karjerą jis pelnė daugybę padėkų iš ligoninės vadovų, miesto savivaldybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, o 2015 m. jam suteiktas Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas ir Ligoninės įteiktas garbės ženklas.
Liuda Gražina Bekerienė nuo 1976 m. rūpinosi mažiausiais pacientais – pradėjusi Vaiko poliklinikoje, vėliau vadovavo priėmimo-diagnostikos skyriui, o paskutiniuosius metus dirbo Vaikų skubiosios pagalbos – priėmimo skyriaus vedėja.
Ji aktyviai dalyvavo etikos ir kokybės klausimų sprendimuose, pelnė daugybę padėkų ir įvertinimų, 2018 m. apdovanota Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardu ir garbės ženklu, o 2020 m. įteiktas Ligoninės garbės ženklas.
Šios šeimos indėlis – tai ne tik profesionalus darbas, bet ir nuoširdus rūpestis žmonėmis, kuris stiprino pacientų pasitikėjimą gydymo įstaiga ir kūrė aukštesnę sveikatos priežiūros kultūrą mieste.
Respublikinės Šiaulių ligoninės bendruomenė nuoširdžiai sveikina Liudą Gražiną Bekerienę ir Tonarą Bekerį su šiuo ypatingu įvertinimu. Jūsų gyvenimo pašaukimas, profesionalumas ir indėlis į Šiaulių miesto žmonių sveikatą yra mūsų bendras pasididžiavimas.
Linkime Jums sveikatos, stiprybės ir prasmingų veiklų ateityje, o už nuopelnus miestui ir ligoninei tariame nuoširdų AČIŪ“, – rašoma įraše.
