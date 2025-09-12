Norėdamas pamokyti vaikus tėvas išsivedė juos į 800 km žygį: to, kas įvyko, nesitikėjo

Kelionė iš Šendženo į Čangšą ne tik patikrino vaikų ištvermę, bet ir, kaip teigia tėvas, padėjo sustiprinti charakterį bei šeimos tarpusavio ryšius.
Pasakojimas apie tėvo ryžtą ir vaikų atkaklumą greitai sulaukė susižavėjimo socialiniuose tinkluose, praneša naujienų portalas „South China Morning Post“.
Pėsčiomis įveikus 800 km – netikėtas rezultatas
Vyras, pavarde Wu, kartu su 10 metų dukra ir 8-mečiu sūnumi liepos 17-ąją pradėjo ilgą žygį iš Baoan rajono Šendžene, Pietų Kinijoje. Po 31 dienos jie pasiekė savo kelionės tikslą – Čangšą, esantį centrinėje Hunano provincijoje.
Pasak vietos žiniasklaidos „Jimu News“, kelionė truko lygiai mėnesį – nuo liepos 17 iki rugpjūčio 17 dienos.
„Nesitikėjau, kad jie ištvers iki galo. Man labai palengvėjo ir didžiuojuosi jais“, – žiniasklaidai sakė Wu.
Jis pripažino, kad dėl užimtumo – vyras turi vairavimo mokyklą Šendžene – dažnai negali pakankamai laiko praleisti su vaikais. Todėl ši kelionė tapo proga ne tik juos sustiprinti, bet ir pabūti kartu.
Pasak Wu, mintis leistis į tokį žygį kilo dar prieš dvejus metus. Tuomet jis svarstė pėsčiomis sugrįžti į savo gimtąjį miestą Hunane kartu su vaikais, tačiau atsisakė sumanymo – vaikai buvo dar per maži.
„Norėjau per žygį sustiprinti jų protą, ugdyti savarankiškumą ir atkaklumą. Mano vaikai linkę lengvai pasiduoti ir vengti iššūkių. Norėjau, kad jie įgytų atkaklumo, išsiugdytų įprotį baigti tai, ką pradėjo“, – aiškino vyras.
Kelionės metu nešė 10 kg svėrusią kuprinę ant nugaros, o vaikai – po 5 kg svėrusį maišą. Jie kasdien nueidavo mažiausiai 23 km. Tėtis visos kelionės metu skatino vaikus nepasiduoti.
„Kai matydavau, kad jie pavargo, sakydavau jiems, kad jie stipresni už savo tėtį. Kuo ilgesnį atstumą jie nueidavo, tuo didesnį pasididžiavimo jausmą patirdavo“, – pasakojo tėtis.
We sakė, kad vaikai neprisitrynė pūslių, bet jis jų neišvengė. Jis nustatė vaikams dienos išlaidų limitą ir jei jie jį viršydavo, skirtumą turėjo sumokėti iš savo kišenpinigių.
Rugpjūčio 17 d. 1.30 val. nakties trijulė atvyko į Čangšos Pietų geležinkelio stotį, kur jų laukė Wu žmona Wang.
„Iš pradžių nesutikau su tokiu planu. Buvo labai karšta, be to, susirūpinimą kėlė saugumo klausimas. Tačiau jie visi trys sutiko, todėl turėjau pritarti. Kasdien jaudinausi dėl jų.
Manau, kad kelionė pakeitė vaikus. Mano dukra nebėra tokia išranki kaip anksčiau, o sūnus tapo savarankiškesnis. Tikiuosi, kad ši kelionė bus naudinga jų brendimui“, – kalbėjo mama.
